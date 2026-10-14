Perkembangan Yaman menjadi topik pembicaraan menteri luar negeri Iran dan Oman

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, Rabu dini hari dalam panggilan telepon, berkonsultasi tentang perkembangan regional terbaru termasuk perkembangan di Yaman dan membahas cara-cara mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.
14 Oktober 2026 - 11:38
Kode berita: 1877992
Source: ABNA
Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman berkonsultasi tentang perkembangan regional terbaru termasuk Yaman.
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