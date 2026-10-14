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Perkembangan Yaman menjadi topik pembicaraan menteri luar negeri Iran dan Oman

14 Oktober 2026 - 11:38
Kode berita: 1877992
Source: ABNA
Perkembangan Yaman menjadi topik pembicaraan menteri luar negeri Iran dan Oman

Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman berkonsultasi tentang perkembangan regional terbaru termasuk Yaman.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, Rabu dini hari dalam panggilan telepon, berkonsultasi tentang perkembangan regional terbaru termasuk perkembangan di Yaman dan membahas cara-cara mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.

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