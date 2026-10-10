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Mohajerani: Distorsi sejarah tidak mengurangi keagungan bangsa Iran

10 Oktober 2026 - 22:57
Kode berita: 1876296
Source: ABNA
Mohajerani: Distorsi sejarah tidak mengurangi keagungan bangsa Iran

Juru bicara pemerintah menulis: Distorsi sejarah tidak dapat mengurangi keagungan bangsa Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Fatemeh Mohajerani sebagai reaksi terhadap klaim Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, tentang peradaban Iran, di halaman pribadinya menulis: «Iran adalah nama agung sebuah peradaban yang dengan kebijaksanaan, budaya dan toleransi penduduknya telah melewati ribuan tahun

Baik distorsi sejarah tidak dapat mengurangi keagungan bangsa ini, maupun pembunuhan buta tidak dapat membengkokkan tubuh negeri ini. Iran tetap besar dan akan tetap besar berkat dukungan budaya dan bangsanya»

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