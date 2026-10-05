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Cucu «Charles de Gaulle»: generasi muda Prancis tidak lagi mempercayai politisi mereka

5 Oktober 2026 - 11:11
Kode berita: 1874035
Source: ABNA
Cucu «Charles de Gaulle»: generasi muda Prancis tidak lagi mempercayai politisi mereka

Cucu Jenderal de Gaulle, mengkritik situasi politik dan media Prancis, mengatakan: generasi muda negara ini tidak lagi mempercayai politisi dan media besar.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Russia al-Yaum, «Pierre de Gaulle», cucu Jenderal Charles de Gaulle dan wakil ketua dewan juri hadiah perdamaian «Leo Tolstoy», dalam pernyataannya mengatakan: generasi muda Prancis telah kehilangan kepercayaan mereka kepada politisi dan media besar.

Ia menambahkan: generasi muda percaya bahwa beberapa arus membohongi mereka, memutarbalikkan fakta dan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dari mereka.

Cucu Jenderal de Gaulle dalam bagian lain pernyataannya mengatakan: ia berharap presiden masa depan Prancis memiliki karakteristik yang menurutnya ada pada «Vladimir Putin».

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Prancis saat ini menikmati dukungan kurang dari 20 persen populasi.

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