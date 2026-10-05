Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Russia al-Yaum, «Pierre de Gaulle», cucu Jenderal Charles de Gaulle dan wakil ketua dewan juri hadiah perdamaian «Leo Tolstoy», dalam pernyataannya mengatakan: generasi muda Prancis telah kehilangan kepercayaan mereka kepada politisi dan media besar.

Ia menambahkan: generasi muda percaya bahwa beberapa arus membohongi mereka, memutarbalikkan fakta dan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dari mereka.

Cucu Jenderal de Gaulle dalam bagian lain pernyataannya mengatakan: ia berharap presiden masa depan Prancis memiliki karakteristik yang menurutnya ada pada «Vladimir Putin».

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Prancis saat ini menikmati dukungan kurang dari 20 persen populasi.