Gharib-Abadi: Amerika, alih-alih menasihati orang lain, seharusnya bertanggung jawab atas kejahatannya

Menurut laporan kantor berita Abna, Kazem Gharib-Abadi, Wakil Menteri untuk Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri, dengan menyebutkan pelaksanaan 67 uji coba nuklir Amerika di Kepulauan Marshall dan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungannya selama beberapa dekade terakhir, menyebut uji coba ini sebagai bukti tak terbantahkan dari tanggung jawab kekuatan nuklir.

Ia, dengan mempublikasikan pesan di salah satu media sosial, mengatakan: Amerika, alih-alih menasihati orang lain, seharusnya bertanggung jawab atas kejahatannya, mengkompensasi kerugian para korban dan berkomitmen pada transparansi dan pelucutan senjata nuklir.