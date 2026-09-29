Peringatan media Amerika tentang kenaikan harga bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa

Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan televisi CNBC melaporkan bahwa kemungkinan larangan ekspor diesel dari Amerika dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar ini yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa karena dalam beberapa bulan terakhir sekitar setengah dari impor diesel Eropa dipasok dari Amerika.

Berdasarkan laporan ini, para pedagang minyak di Eropa meragukan pelaksanaan pembatasan semacam itu dari Amerika dan para ahli juga menekankan bahwa belum ada keputusan yang diambil dalam hal ini.

Perang Ukraina di samping agresi militer Amerika dan rezim Zionis terhadap tanah Iran telah menyebabkan kelangkaan dan mahalnya bahan bakar di seluruh dunia termasuk Eropa.