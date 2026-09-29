Irak: Penetapan penerbangan Iran ke Najaf adalah satu bulan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip kantor berita resmi Irak, maskapai penerbangan Irak tadi malam mengumumkan kepada media dimulainya kembali penerbangannya ke bandara-bandara Iran melalui bandara Najaf. Sebelumnya, sumber yang mengetahui telah mengumumkan bahwa pemerintah Donald Trump, Presiden Amerika, sedang mempertimbangkan pemberian pengecualian terbatas dari program sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran untuk memungkinkan kemungkinan melakukan penerbangan bagi Muslim Syiah untuk ziarah keagamaan antara Iran dan Irak.

Sumber ini, yang berpartisipasi dalam perundingan ini, menunjukkan bahwa pengecualian dari Kementerian Keuangan Amerika ini memungkinkan maskapai penerbangan Irak selama satu bulan melakukan penerbangan dari dan ke kota Najaf, dengan kemungkinan bahwa di masa depan pengecualian yang lebih lama akan disetujui.

Sebelumnya, Yaser Abdul-Zahra Hajjaj, duta besar Irak di Iran, telah mengatakan bahwa bandara Najaf, beberapa hari setelah pengumuman penutupannya karena sanksi berat Amerika terhadap Teheran, akan membuka pintunya untuk penerbangan Iran dalam waktu 24 jam.

Kantor berita resmi Irak (WAA) mengutip duta besar menulis bahwa pemerintah Irak dan khususnya Bapak Ali al-Zaidi, perdana menteri, sedang melakukan upaya terus-menerus untuk memulai kembali penerbangan udara antara dua negara tetangga, Irak dan Iran.

Ia menambahkan bahwa tidak ada keputusan dari pemerintah untuk menghentikan penerbangan dengan Iran, melainkan perusahaan-perusahaan layanan darat asing karena takut akan sanksi Amerika, menolak memberikan layanan mereka.

Pemberlakuan sanksi baru Amerika terhadap 27 maskapai penerbangan Iran dan pemberlakuan pembatasan pada penerbangan Iran ke beberapa negara, telah menyebabkan proses penghentian dan gangguan penerbangan luar negeri Iran dalam beberapa hari terakhir. Masalah ini terutama lebih menonjol dalam penerbangan Iran ke negara-negara tetangga dan kawasan.