Pasukan bersenjata Iran dan pejuang perlawanan memberikan respons yang menghancurkan terhadap setiap ancaman

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Abdulrahim Abdullahi, Kepala Staf Umum Pasukan Bersenjata dan Komandan Pangkalan Pusat Hazrat Khatam al-Anbia (semoga damai menyertainya), dalam sebuah pesan dalam rangka peringatan dua tahun kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dengan menyebut upaya musuh Zionis-Amerika untuk melemahkan front perlawanan, menyatakan: Musuh mengira dengan penghapusan fisik Sayyed perlawanan, pilar tenda perlawanan akan runtuh, tetapi perhitungan musuh sekali lagi berakhir dengan kegagalan.

Dia menambahkan: Front perlawanan tidak hanya tidak melemah, tetapi telah mencapai integritas strategis yang nyata dan tersembunyi.

Mayor Jenderal Abdullahi, dengan menekankan kelanjutan jalan syahid Sayyed Hassan Nasrallah, mencatat: Jalan syahid itu di Lebanon, Palestina, Yaman, Irak dan titik-titik terjauh dari geografi perlawanan dan penuntutan hak terus berlanjut dengan teguh.

Kepala Staf Umum Pasukan Bersenjata selanjutnya menegaskan: Pasukan bersenjata Republik Islam Iran bersama para mujahidin dan pejuang perlawanan Islam berdiri dengan kesiapan penuh untuk respons yang tegas dan menghancurkan terhadap setiap ancaman terhadap umat Islam.