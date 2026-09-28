Amerika: Kami menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel!

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Aljazeera, wakil perwakilan Amerika di Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan lembaga internasional ini mengenai rezim Zionis, dengan mengajukan klaim-klaim ilusinya, dengan intervensi yang jelas dalam urusan internal Palestina mengklaim: Perlucutan senjata Hamas sangat penting dan kelompok ini tidak boleh memiliki peran apa pun dalam administrasi Gaza!

Wakil perwakilan Amerika di Dewan Keamanan dalam reaksi yang hanya verbal terhadap kebrutalan Zionis di tanah Palestina menyatakan: Kami meminta PBB untuk mendukung kegiatan «Dewan Perdamaian» dan «Komite Nasional Administrasi Gaza». Amerika Serikat menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Dia mengklaim bahwa semua anggota PBB harus bekerja sama dengan Israel untuk perlucutan senjata Hamas!