Tidak mungkin berbicara tentang perlucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri bidang Hukum dan Internasional, menulis di akunnya di salah satu media sosial: Pada Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir, sebuah pertanyaan jelas di hadapan komunitas internasional, yaitu: bagaimana mungkin berbicara tentang perlucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklir rezim Zionis?!

Ia menambahkan: Perlucutan senjata, perdamaian, dan keamanan global tidak dapat diwujudkan dengan standar ganda dan kekebalan untuk rezim tertentu.