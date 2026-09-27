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Tidak mungkin berbicara tentang perlucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rezim Zionis

27 September 2026 - 12:30
Kode berita: 1870646
Source: ABNA
Tidak mungkin berbicara tentang perlucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rezim Zionis

Wakil Menteri Luar Negeri bidang Hukum mengatakan: Pada Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir, ada satu pertanyaan di hadapan dunia, yaitu: bagaimana mungkin berbicara tentang perlucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklir rezim Zionis?

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri bidang Hukum dan Internasional, menulis di akunnya di salah satu media sosial: Pada Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir, sebuah pertanyaan jelas di hadapan komunitas internasional, yaitu: bagaimana mungkin berbicara tentang perlucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklir rezim Zionis?!

Ia menambahkan: Perlucutan senjata, perdamaian, dan keamanan global tidak dapat diwujudkan dengan standar ganda dan kekebalan untuk rezim tertentu.

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