Mazhab Pemikiran Syahid Sayid Hassan Nasrallah; Bagian Pertama: Kehidupan Jihad, Mazhab yang Abadi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Allamah Syahid Ayatullah Sayid Ali Hosseini Khamenei, dalam pesan yang dikeluarkan bertepatan dengan kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah, ketika menjelaskan karakteristik regional dan nasional beliau, mengatakan: “Sayid Perlawanan bukan sekadar seorang pribadi. Ia adalah sebuah jalan dan sebuah mazhab, dan jalan ini akan terus berlanjut.”

Jelas bahwa memahami “jalan dan mazhab” tersebut membutuhkan pengkajian terhadap berbagai dimensi kepribadian beliau. Dalam pesan Pemimpin Syahid Revolusi Islam, hal ini ditekankan melalui berbagai ungkapan seperti “mujahid besar, pembawa panji perlawanan di kawasan, ulama agama yang utama dan pemimpin politik yang bijaksana”, “tokoh besar bagi dunia Islam dan pembawa panji terkemuka Front Perlawanan”, serta “pemimpin Hizbullah yang langka.”

Demikian pula, dalam salat Jumat terakhir yang dipimpin beliau dan dikenal sebagai “Jumat Kemenangan”, Sayid Hassan Nasrallah digambarkan dengan ungkapan-ungkapan seperti “sosok yang dicintai dunia Islam, suara lantang bangsa-bangsa di kawasan, permata cemerlang Lebanon, suara lantang dan pembela pemberani kaum tertindas, serta sumber semangat dan keberanian bagi para pejuang dan pencari kebenaran.”

Beliau juga menyebut Sayid Hassan Nasrallah dan Hizbullah Lebanon sebagai “inti sari keutamaan sejarah dan identitas Lebanon.”

Selain berbagai sifat tersebut, masih dapat ditambahkan puluhan karakteristik lain yang pernah disampaikan oleh Pemimpin Syahid Republik Islam dalam menggambarkan Sekretaris Jenderal Hizbullah yang syahid tersebut.

Di antara berbagai gambaran dan sifat tersebut, hal yang perlu mendapat perhatian para peneliti adalah penjelasan mengenai berbagai dimensi “Mazhab Perlawanan dengan berpusat pada dimensi-dimensi kepribadian Sayid Perlawanan.”

Persoalan ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Lebanon saat ini atau umat Islam, tetapi sebagaimana dikemukakan Allamah Syahid Ayatullah Sayid Ali Khamenei, juga merupakan kebutuhan “Front Perlawanan Global.”

Tema ini tidak seharusnya terlupakan di tengah berbagai peristiwa setelah kesyahidan beliau dan perubahan luas yang terjadi dalam Front Perlawanan di dunia, khususnya selama dua tahun terakhir.

Dalam menelaah karya dan buku yang telah diterbitkan mengenai pemikiran dan aktivitas Syahid Sayid Hassan Nasrallah, dapat ditemukan berbagai karya dalam banyak bahasa, seperti Spanyol, Thailand, Inggris, Rusia, Urdu, Portugis, Pashto, dan Turki Azeri.

Namun, pengaruh karya tulis, terjemahan, dan tulisan-tulisan mengenai beliau dalam dua bahasa utama, yakni Persia dan Arab, juga tidak dapat diabaikan.

Jelas bahwa penerbitan karya-karya dalam kedua bahasa tersebut dapat menjadi titik awal bagi penerjemahan karya-karya itu ke berbagai bahasa lainnya.

Buku terbaru yang tampaknya telah diterbitkan mengenai Sayid Hassan Nasrallah adalah buku memoar putranya, Hujjatul Islam Sayid Muhammad Mahdi Nasrallah, berjudul “Dzikrayati Ma‘a Abi; Kenangan Saya Bersama Ayah Saya”, yang diterbitkan secara bersamaan di Irak dan Lebanon.

Buku tersebut mengungkap sejumlah bagian dari kehidupan Syahid Nasrallah yang sebelumnya belum banyak diketahui.

Dalam sebuah tinjauan singkat, sejumlah karya yang disusun berdasarkan pertemuan, pidato, dan kenangan beliau serta menghimpun pandangan Syahid Nasrallah mengenai berbagai persoalan antara lain:

“Amin al-Qalb”, yang membahas nasihat serta perkataan-perkataan mengenai pengetahuan dan pendidikan spiritual;

“Rah-e Aseman” atau “Jalan Langit”, yang membahas penjelasan atas kitab Adab al-Shalah karya Imam Khomeini;

“Pertempuran dengan Diri Sendiri”, yang berisi penjelasan terhadap kitab Empat Puluh Hadis karya Imam Khomeini;

serta “Imam Mahdi dan Berita-Berita Gaib”, yang berisi kumpulan ceramah beliau mengenai Mahdawiyah.

Karya-karya tersebut termasuk sejumlah buku yang disusun berdasarkan pidato-pidato beliau.

Dalam daftar tersebut juga dapat ditambahkan buku “Sabr wa Nasr”, yang mengkaji pandangan Syahid Nasrallah mengenai Asyura, serta buku “Wafa wa Iba”, yang merupakan kumpulan pidato beliau pada bulan Muharram 1439 H.

Tidak diragukan bahwa dalam setiap karya tersebut dapat ditemukan bagian-bagian dari berbagai dimensi Mazhab Syahid Nasrallah.

Berbagai sisi tersebut, jika dikaji bersama karya-karya lain yang berkaitan dengannya, dapat membentuk sebuah struktur yang sistematis untuk mendefinisikan dan menjelaskan Mazhab Perlawanan.

Pada bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini, berbagai dimensi “Mazhab Nasrallah” akan dikaji dengan memanfaatkan karya-karya dan tulisan yang berkaitan dengan beliau.

-Sayid Ali Asghar Hosseini-