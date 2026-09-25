Al-Zaidi: Keamanan Timur Tengah tidak mungkin tanpa solusi adil atas krisis Palestina

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB mengatakan bahwa Irak berupaya menerapkan pengaruhnya sebagai kekuatan ekonomi aktif di kawasan dan jembatan untuk dialog dan kerja sama.

Al-Zaidi melanjutkan: Pandangan kami pada tahap ini adalah mengembalikan otoritas hukum dan memperkuat lembaga-lembaga negara.

Ia dalam bagian pidatonya menegaskan bahwa keamanan Timur Tengah tidak mungkin tanpa mencapai solusi adil atas krisis Palestina.

Perdana Menteri Irak mencatat: Kami bertekad bahwa pemerintah menjadi satu-satunya pengambil keputusan di bidang perdamaian dan perang dan senjata tetap berada di tangan lembaga-lembaga hukumnya.

Al-Zaidi mengatakan bahwa dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak, pemerintah mengarahkan hubungannya dengan mitra strategis ke arah kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Al-Zaidi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ia meminta semua pihak untuk mengendalikan perbatasan, menutup celah dan mencegah terbentuknya platform yang memberi makan ekstremisme.