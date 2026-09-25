Darah Para Syahid Pemersatu Akan Semakin Mengokohkan Tekad Bangsa untuk Menjaga Persatuan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, dalam sebuah pesan menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Maulawi Mohammad Yusuf Gorgij.

Berikut isi lengkap pesan tersebut:

Bismillahirrahmanirrahim

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ‘Tuhan kami adalah Allah,’ kemudian mereka tetap istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, ‘Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih; dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu.’”

QS. Fussilat: 30

Kesyahidan secara zalim seorang ulama yang peduli dan memiliki pandangan yang tajam, Maulawi Mohammad Yusuf Gorgij, telah menimbulkan duka yang mendalam.

Beliau adalah seorang pelayan Al-Qur’an dan Ahlulbait As, sosok yang dicintai masyarakat, aktif dan berpengaruh dalam upaya memperkuat persatuan dan solidaritas, serta dalam berbagai bidang pengabdian kepada Islam dan bangsa. Beliau senantiasa berjalan bersama sistem Islam dan berpegang teguh pada arahan Pemimpin Tertinggi, semoga Allah memanjangkan naungan beliau.

Kehilangan sosok yang begitu berharga merupakan musibah besar bagi masyarakat beragama dan seluruh masyarakat terhormat di wilayah tersebut, sekaligus kerugian bagi modal sosial dan persatuan masyarakat.

Dengan menyampaikan belasungkawa dan duka cita kepada keluarga terhormat syahid, para ulama, rohaniwan, serta masyarakat mulia dan terhormat di wilayah tersebut, saya dengan tegas mengutuk kejahatan terorisme ini dan berharap para pelaku serta pihak yang memerintahkannya dapat segera diidentifikasi dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum.

Penyingkiran tokoh-tokoh agama, sosial, dan pemersatu dalam beberapa bulan terakhir merupakan peringatan serius yang tidak dapat begitu saja diabaikan.

Menjadikan tokoh-tokoh yang peduli, berwawasan, dan dipercaya masyarakat sebagai sasaran, bersamaan dengan upaya menciptakan ketidakamanan dan ketegangan, dilakukan sejalan dengan tujuan jahat musuh untuk melemahkan modal sosial, menciptakan perpecahan di antara kelompok etnis dan mazhab, serta mengganggu ketenangan dan stabilitas negara.

Setelah musuh mengalami kegagalan di berbagai medan perang yang dipaksakan dan melalui sanksi-sanksi zalim, upaya untuk membawa fitnah dan ketidakamanan ke dalam negeri serta mengubah perbedaan sosial menjadi kekacauan semakin menuntut kewaspadaan dan kejernihan pandangan dari seluruh rakyat dan pejabat.

Hari ini, seluruh lapisan masyarakat, ulama, kaum elite, tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat, dan mereka yang peduli terhadap bangsa harus memahami secara tepat konspirasi-konspirasi tersebut dan tidak membiarkan darah suci para syahid dijadikan sarana untuk menciptakan perpecahan dan perselisihan.

Persatuan, solidaritas, kewaspadaan, dan keteguhan rakyat merupakan benteng terpenting dalam menghadapi rencana-rencana tersebut.

Berlanjutnya kehadiran masyarakat terhormat dalam aksi-aksi malam setelah lebih dari 200 malam yang penuh cahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya juga merupakan manifestasi keteguhan dan tuntutan mereka. Sudah selayaknya gerakan tersebut terus berlangsung dengan partisipasi luas, tetap menjaga kewaspadaan, serta menghindari segala bentuk perpecahan dan ketegangan.

Kini, lebih dari sebelumnya, kita harus tetap teguh di jalan dan cita-cita Pemimpin Syahid, serta dengan mengikuti dan menaati Pemimpin Tertinggi Revolusi, Ayatullah Khamenei, terus melangkah dalam memperkuat persatuan, keamanan, dan kohesi nasional.

Kita tidak boleh membiarkan musuh mencapai tujuan jahatnya dengan menyingkirkan modal manusia dan sosial negara.

Musuh-musuh Iran Islam harus mengetahui bahwa darah para syahid yang menjadi pemersatu akan semakin mengokohkan tekad bangsa untuk menjaga solidaritas, keamanan, dan kejayaan Iran Islam.

Sekali lagi, saya menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan secara zalim Maulawi Mohammad Yusuf Gorgij kepada keluarga terhormat beliau, para ulama dan rohaniwan masyarakat Ahlusunah, serta seluruh masyarakat terhormat di wilayah tersebut.

Saya memohon kepada Allah Swt agar meninggikan derajat ruh syahid tersebut serta menganugerahkan kesabaran yang indah dan pahala yang besar kepada keluarga yang ditinggalkan.