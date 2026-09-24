Ansarullah Yaman: 408 kapal melintasi Bab el-Mandeb; jalur air aman

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Saba, Kementerian Transportasi pemerintah Sanaa mengumumkan: 408 kapal dagang antara 11 hingga 21 September melintasi Selat Bab el-Mandeb. 196 kapal dalam 10 hari melintasi Bab el-Mandeb ke arah utara dan 212 kapal ke arah selatan.

Dalam pernyataan ini disebutkan: setiap hari lebih dari 40 kapal dagang melintasi Selat Bab el-Mandeb. Jumlah kapal yang melintasi Bab el-Mandeb sejak pembebasan wilayah pesisir barat meningkat menjadi 408 kapal, sedangkan jumlah ini antara 1 hingga 10 September adalah 393 kapal.

Kementerian Transportasi Sanaa menyatakan: pelayaran melalui Bab el-Mandeb, kecuali kapal Saudi, berlangsung lancar dan aman bagi armada dagang internasional. Kelanjutan arus normal dan aman lalu lintas laut di Bab el-Mandeb membantah klaim terkait penghentian pelayaran atau ketidakamanan di jalur air ini.