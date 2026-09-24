Pezeshkian: Tidak ada yang bisa menghancurkan Iran; negara kami berakar dalam sejarah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian di sela-sela Majelis Umum ke-81 PBB, dengan menyebut kehadiran delegasi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan: Kehadiran kami di PBB adalah kesempatan untuk berdialog dan berinteraksi dengan berbagai negara serta wadah untuk membela hak dan kepentingan bangsa Iran dan menyampaikan pandangan negara tentang perkembangan kawasan dan masalah internasional.

Ia menambahkan: Teks pidato yang disiapkan sebelum perjalanan untuk disampaikan di Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan pidato Presiden Amerika Serikat, perlu ditinjau kembali, dan kami berusaha dalam kesempatan yang tersedia untuk menyampaikan lebih tegas realitas yang ada tentang tindakan Amerika Serikat terhadap bangsa Iran dan negara-negara lain di dunia.

Pezeshkian melanjutkan: Beberapa tindakan Amerika Serikat tidak sesuai dengan hukum internasional dan kerangka kemanusiaan, dan negara ini dalam beberapa tahun terakhir mengikuti pendekatan berbasis kekuatan di berbagai belahan dunia, yang contohnya kita saksikan di Venezuela, Kuba, dan Greenland.

Presiden negara kami, dengan menyatakan bahwa pendekatan seperti itu dari Amerika Serikat memiliki sejarah, menyatakan: Meskipun Amerika Serikat selalu mengikuti pandangan seperti itu, kita jarang menyaksikan pendekatan ini diungkapkan secara begitu terbuka dan bahkan dibicarakan tentang kehancuran suatu negara.

Ia menegaskan: Iran adalah negara dengan akar sejarah dan peradaban yang mendalam, dan tidak dapat dihancurkan. Bangsa Iran, meskipun menghadapi segala tekanan, masih hadir di panggung, dan ketahanan ini patut dihargai. Saya berharap para pejabat juga dapat berdiri terhormat di hadapan rakyat ini dan tidak membuat mereka malu.

Pezeshkian melanjutkan: Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, perlu di ruang PBB, sesuai kesempatan dan waktu yang tersedia, membicarakan tindakan Amerika Serikat serta kinerja Israel di kawasan.

Presiden Republik Islam Iran, dengan menyebut perkembangan kawasan, mengatakan: Tindakan Israel di kawasan, khususnya di Gaza dan Lebanon, dinilai bertentangan dengan norma dan aturan hukum internasional, dan banyak laporan telah diterbitkan tentang korban dan penderitaan warga sipil.

Ia juga, dengan menyebut operasi pembunuhan Israel, menambahkan: Pembunuhan dan penargetan orang adalah pendekatan yang dampaknya juga kita saksikan di Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ilmuwan, komandan, pejabat, dan warga Iran kehilangan nyawa dalam serangan dan operasi teroris.

Ia menyatakan, dengan menyebut situasi kemanusiaan di Gaza dan Lebanon: Melihat gambar dan laporan tentang penderitaan dan terbunuhnya warga sipil menyakitkan bagi setiap manusia yang bebas; sementara pada saat yang sama kita menyaksikan klaim tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia diajukan oleh pihak Israel.

Pezeshkian selanjutnya, dengan menyebut reaksi sebagian orang Iran di luar negeri terhadap perkembangan kawasan, mengatakan: Sayangnya sebagian orang Iran di luar negeri dalam masalah ini bersuara sejalan dengan arus tertentu, sementara mereka yang berkewarganegaraan asing dan bukan Iran menyatakan simpati kepada para korban dan mereka yang kehilangan nyawa.