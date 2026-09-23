Menaklukkan puncak-puncak kemajuan adalah misi historis para pelajar dan mahasiswa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, mengeluarkan pesan bertepatan dengan dibukanya kembali sekolah-sekolah dan universitas usai libur musim panas.

Berikut isi pesan beliau:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

Awal tahun ajaran baru dan dibukanya kembali rumah-rumah ilmu dan sastra di sekolah serta universitas membawa kabar tentang semangat, harapan, dan gerak cepat bangsa menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Masa depan yang terwujudnya berada di tangan putra-putri tercinta Iran yang memiliki kemampuan, serta mereka yang ditempa dalam pendidikan Islam dan Revolusi Islam. Mereka adalah generasi yang berulang kali menjadi tumpuan harapan Imam Khomeini Agung dan Khamenei yang mulia.

Kini, ketika gerbang tahun ajaran baru terbuka bagi jutaan pelajar dan mahasiswa, dan para penempuh jalan ilmu dan hikmah dengan harapan akan pertolongan Allah memulai tahap baru dalam memperoleh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, sudah selayaknya kita, bersama para ibu dan ayah yang berduka, kembali mengenang para pelajar yang gugur sebagai syuhada dalam perang yang dipaksakan baru-baru ini. Tahun ini, hari-hari penuh kenangan pada awal tahun ajaran akan kembali menghidupkan kesedihan kita atas perpisahan dengan anak-anak kita yang telah pergi. Di sekolah dan universitas, kekosongan yang ditinggalkan oleh sebagian mahasiswa, dosen, dan guru akan terasa; dan kesedihan ini akan mengarahkan pikiran kita kepada hakikat pertentangan antara kebaikan dan kejahatan serta peperangan antara kebenaran dan kebatilan.

Tanggung jawab para pelajar dan mahasiswa hari ini adalah berusaha membekali diri dengan ilmu dan ketakwaan, harapan dan akhlak, pengetahuan dan kemampuan, serta menyingkirkan tabir kebodohan dan kegelapan, agar kelak, ketika mereka menembus batas-batas ilmu pengetahuan dan menaklukkan puncak-puncak kemajuan yang dihasilkannya, mereka dapat menunaikan misi historis mereka demi mengangkat martabat Iran yang Islami.

Hal penting ini berlangsung di tempat yang merupakan rumah kedua mereka. Karena itu, saya sampaikan kepada para generasi muda tercinta ini: kalian harus senantiasa menjaga lingkungan dan kehormatan tempat tersebut dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan terus kesadaran dan wawasan kalian, serta perbaiki perilaku dan karakter kalian, sehingga tempat itu menjadi pusat kemajuan bagi tanah air kalian.

Manfaatkanlah kesempatan beberapa tahun berada di tempat perlindungan ilmu, sastra, semangat, dan harapan ini untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri dalam unsur terpenting kehidupan manusia, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta Yang Mahatinggi; pengembangan diri dalam hubungan dengan sesama manusia, sesama warga negara, dan keluarga; serta pengembangan diri melalui pencarian ilmu dan penguasaan berbagai keterampilan.

Selama masa ini, berlatihlah untuk berpikir dengan benar dan berinovasi. Senantiasa jagalah akar identitas nasional, kehormatan dan kemandirian budaya kalian, bahasa ibu, bendera suci sistem Republik Islam, serta berbagai simbol lainnya. Tidak lama lagi tiba saatnya kalian menemukan peran yang sesuai bagi diri kalian di tengah masyarakat. Ketika saat itu tiba, dengan menjalankan peran tersebut sebaik-baiknya, kalian akan mengangkat martabat diri sendiri dan negara kalian.

Kini, pada masa ketika kebiadaban sistem dominasi, khususnya pemerintah Amerika yang disebut kriminal dan rezim Zionis yang disebut palsu, sedang merajalela, kekuatan yang lahir dari ilmu pengetahuan yang disertai ketakwaan dan akhlak merupakan perisai baja dan pedang tajam yang akan memotong tangan-tangan agresor tersebut dari atas umat manusia.

Kini kalian menghadiri kelas-kelas yang, tidak lama sebelum kalian, pernah ditempati oleh generasi-generasi yang duduk di bangku-bangku yang menyenangkan itu. Kini mereka berada di berbagai front pertahanan tanah air dan kehormatan, menciptakan kehormatan dan kekuatan bagi Iran yang Islami. Mereka akan menjadi teladan dan penerang jalan bagi kalian; sebagaimana sebelum mereka terdapat orang-orang yang pernah berada di kelas-kelas yang sama dan kini dikenang sebagai teladan pengorbanan, simbol kebesaran negara, serta legenda keagungan dan kemuliaan.

Kata-kata terakhir ditujukan kepada para guru dan dosen.

Kita semua berutang kepada para guru kita pada setiap jenjang pendidikan yang pernah kita tempuh. Kelompok yang tercinta dan dihormati ini, yang sering menerima ketulusan perasaan dari para murid mereka, layak untuk dihormati oleh semua orang di berbagai kesempatan dan tempat.

Martabat dan sikap hidup sederhana yang umumnya terlihat pada diri mereka tidak seharusnya membuat para pejabat yang bertanggung jawab merasa bahwa kondisi kehidupan mereka saat ini sudah memadai. Insyaallah, melalui perencanaan yang bijaksana, mereka akan melakukan upaya yang efektif untuk memperbaiki kondisi tersebut; terlebih karena persoalan ini bukan sekadar pelaksanaan kewajiban hukum, melainkan sesuatu yang lahir dari hati.

Semoga salam, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada para dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar yang gugur sebagai syuhada dalam Perang yang Dipaksakan Ketiga, dan terutama kepada pemimpin kami yang bijaksana serta pendidik agung yang telah gugur sebagai syahid—semoga Allah meninggikan derajatnya—yang memiliki jasa besar terhadap percepatan luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini.

Dan terima kasih kepada seluruh pendidik, guru, dan dosen di bidang ilmu pengetahuan dan agama; serta selamat datang dan ucapan selamat kepada setiap pelajar dan mahasiswa bangsa Iran yang memiliki masa depan gemilang.

Semoga, dengan doa penuh berkah dari junjungan kami, semoga Allah mempercepat kemunculan beliau, mereka semakin berhasil dalam mencapai puncak-puncak ilmu, sastra, dan kemajuan. Insyaallah.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

