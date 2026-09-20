Perhitungan Trump tentang Iran salah; kami siap untuk perang yang menentukan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara kami, dalam wawancara dengan saluran Al-Jazeera mengumumkan bahwa penilaian dan perhitungan presiden Amerika tentang Iran salah dan perang dimulai dengan provokasi Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis. Washington berkepentingan untuk menyetujui syarat-syarat Iran untuk keluar dari perang, dan ancaman Donald Trump, presiden Amerika, tidak akan membuahkan hasil.

Dengan menyatakan bahwa Iran siap untuk perang yang menentukan, ia menegaskan bahwa Teheran mengetahui kelemahan tentara Amerika dan lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi serangan udara negara itu. Iran setelah Amerika keluar dari nota kesepahaman telah sampai pada kesimpulan bahwa harus mengubah strateginya terhadap Washington.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi juga mengumumkan bahwa Iran baru-baru ini menguji rudal antikapal di dekat kapal induk Amerika. Kami serius dalam pertahanan, dan jika diserang, kami akan menargetkan pangkalan Amerika dan kepentingan Washington di kawasan itu dengan lebih intens.

Ia selanjutnya menambahkan bahwa konsultasi dengan mediator Qatar dan Pakistan masih berlanjut dan Iran telah menyampaikan syarat-syaratnya untuk bernegosiasi kepada mereka. Iran berkomunikasi dengan mediator Qatar, dan mediator ini telah menyampaikan syarat-syarat Teheran untuk menghentikan perang kepada Washington, dan Iran menunggu jawaban Trump atas syarat-syarat ini.

Mayor Jenderal Rezaei selanjutnya menegaskan bahwa syarat-syarat Teheran mencakup berakhirnya perang di semua front, pembebasan aset Iran yang diblokir dan berakhirnya blokade laut. Tindakan Amerika dan rezim Zionis memungkinkan Iran keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

Ia mencatat: Iran sejauh ini belum mengambil keputusan untuk keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, dan masalah ini tergantung pada perilaku Washington. Teheran masih berpegang pada fatwa pemimpin syahid revolusi Islam dan tidak mengubah doktrin nuklirnya, tetapi tidak jelas apa yang akan terjadi di masa depan.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada akhirnya mengatakan: Iran menginginkan berakhirnya perang antara Arab Saudi dan Yaman, dan orang Yaman juga menginginkan tercapainya kesepakatan dengan Riyadh.