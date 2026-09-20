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Sardar Shekarchi: inisiatif di Selat Hormuz berada di tangan angkatan bersenjata Iran

20 September 2026 - 10:06
Kode berita: 1867707
Source: ABNA
Sardar Shekarchi: inisiatif di Selat Hormuz berada di tangan angkatan bersenjata Iran

Juru bicara senior angkatan bersenjata mengatakan: klaim palsu komandan CENTCOM adalah operasi psikologis untuk meningkatkan semangat tentara Amerika. Inisiatif di Selat Hormuz masih berada di tangan angkatan bersenjata Iran yang kuat.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi, juru bicara senior angkatan bersenjata, dalam sebuah pesan mengatakan: proyeksi dan klaim palsu serta menggelikan komandan CENTCOM tentang pengawalan kapal tanker minyak dan keluarnya satu miliar barel minyak dalam 2 bulan terakhir, lebih merupakan operasi psikologis yang gagal untuk memberikan semangat kepada pasukan tentara teroris Amerika yang lelah dan terkuras di kawasan itu dan untuk membenarkan biaya finansial dan kemanusiaan Amerika yang berlebihan di kawasan itu, daripada sebuah kenyataan, dan tidak dapat mengubah kenyataan penarikan tentara agresor negara itu dari kawasan itu.

Ia menekankan bahwa inisiatif di Selat Hormuz masih berada di tangan angkatan bersenjata Iran yang kuat.

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