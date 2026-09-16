Klaim CENTCOM tentang pengalihan rute 103 kapal dagang di Selat Hormuz

Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al-Mayadeen, Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) mengklaim telah mengubah rute 103 kapal dagang sejak dimulainya kembali blokade laut Iran.

Amerika Serikat pada 23 Tir tahun lalu (14 Juli) kembali memulai blokade laut Iran, dan CENTCOM mengklaim telah memaksa puluhan kapal dagang mengubah rute; angka yang kini, menurut klaim baru CENTCOM, telah mencapai 103 kapal.

Meskipun blokade laut Iran oleh Amerika Serikat berlanjut, Iran masih memegang kendali atas Selat Hormuz dan telah menyatakan bahwa kapal-kapal yang tidak mematuhi aturan dan peraturan di jalur air strategis ini akan menghadapi reaksi dari angkatan bersenjata Iran.