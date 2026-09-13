Atwan: Pertemuan Oman memiliki peluang sukses tinggi karena 6 alasan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Rai al-Youm, Abdul Bari Atwan, analis Arab, dalam sebuah tulisan menulis: pertemuan yang akan diadakan hari Senin di Salalah, Oman, dengan kehadiran Iran dan 6 negara Arab kawasan Teluk Persia, dianggap sebagai langkah korektif dalam proses perundingan dan karena alasan berikut memiliki peluang sukses tinggi;

Pertama: perundingan ini yang dianggap yang pertama dari jenisnya dan penyelenggaraannya telah lama ditunda, dilakukan secara tatap muka antara menteri luar negeri negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk Persia dan Iran dan jauh dari intervensi dan ancaman Amerika. Amerika adalah negara agresor yang berusaha menabur benih fitnah sektarian dan politik dan berusaha memeras negara-negara Arab kawasan Teluk Persia dengan kedok menjamin keamanan.

Kedua: telah terbukti secara pasti bahwa Amerika gagal mencapai tujuannya terutama menggulingkan rezim Iran dan menghancurkan program nuklir Iran. Kegagalan ini disebabkan oleh ketahanan Iran di medan pertempuran dan tidak mundur dari posisinya atau tidak memberikan konsesi, itu pun dengan adanya tekanan Amerika di kedua front militer dan ekonomi.

Ketiga: negara-negara Arab kawasan Teluk Persia telah menjadi pihak yang paling merugi dalam perang ini yang kini memasuki bulan keenamnya. Sebagian besar negara ini bahkan tidak memasukkan satu dolar pun ke kas mereka, karena akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan bersikeras pada tuntutannya, terutama penghapusan blokade laut dan ekonomi dan pembebasan aset yang diblokir, mereka tidak mampu mengekspor minyak dan gas mereka. Sebelum perang negara-negara Teluk setiap hari mengekspor 20 juta barel minyak melalui Selat Hormuz, dan semua kapal induk dan kapal perang Amerika gagal dalam membuka kembali Selat, baik dengan kekuatan maupun melalui perundingan. Beberapa negara Teluk untuk menutupi defisit anggaran mereka beralih ke pinjaman ratusan miliar dolar dan menghentikan banyak proyek pembangunan.

Keempat: beberapa mediator sangat ketakutan terhadap Trump. Mereka bertindak sebagai penyampai pesan dan menyampaikan tuntutan dan tekanan Amerika kepada Iran. Dengan kata lain, mereka tidak netral.

Kelima: Oman karena posisinya di antara negara-negara kawasan dan hubungannya dengan semua pihak, telah menyediakan jalur yang lebih tepat untuk perundingan. Oman adalah bagian dari kawasan Teluk Persia dan dialog antara Iran dan negara-negara Arab kawasan melalui negara ini dianggap sebagai semacam "dialog dalam keluarga".