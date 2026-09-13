Sardar Ibn al-Reza: Pengulangan ancaman masa lalu adalah tanda kelumpuhan aparat intelijen musuh

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sardar Brigadir Jenderal Garda Revolusi Seyed Majid Ibn al-Reza, Pelaksana tugas Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata, dalam pertemuan dengan para manajer organisasi industri Kementerian Pertahanan, merujuk pada ancaman berulang musuh dan pernyataan beberapa pejabat Amerika, menyatakan: Beberapa pejabat Amerika berpikir bahwa dengan mengulangi ancaman mereka dapat mengubah kehendak kita atau mengintimidasi Republik Islam Iran, tetapi mereka sangat keliru.

Ia menambahkan: Alasan musuh bersikeras pada ancaman masa lalu, lebih dari sebagai tanda kekuatan, adalah tanda kelumpuhan aparat intelijen dan analisis dan akhirnya hilangnya kekuatan rasionalitas mereka; karena jika aparat intelijen dan analisis suatu organisasi dapat melihat dan menganalisis realitas lapangan dengan benar, ia tidak dapat terus bersikeras pada pernyataan dan ancaman yang ketidakbenarannya telah dibuktikan berkali-kali.

Sardar Brigadir Jenderal Ibn al-Reza menegaskan: Musuh harus memahami realitas yang sangat sederhana dan jelas ini bahwa dengan Iran tidak boleh berbicara dengan ancaman. Sistem Republik Islam Iran dan aparat perhitungan kita tidak memberikan nilai apa pun pada ancaman mereka, dan pada dasarnya ancaman ini tidak memiliki nilai operasional bagi kita dan lebih merupakan pesan politik atau pernyataan politik daripada pesan yang di belakangnya terdapat kemampuan militer nyata.

Pelaksana tugas Menteri Pertahanan, merujuk pada perkembangan di kawasan dan hasil kebijakan Amerika dan rezim Zionis di kawasan, mengatakan: Perkembangan dan realitas yang kita saksikan hari ini di kawasan adalah hasil kebijakan yang salah dan perkiraan yang keliru dari mereka. Republik Islam Iran tidak pernah dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga dan bangsa-bangsa di kawasan, dan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan selalu berusaha membedakan antara teman dan musuh, dan pendekatan logis ini telah dinyatakan dan disampaikan dengan jelas baik dalam praktik maupun dalam berbagai situasi.

Ia melanjutkan: Dengan keyakinan yang sangat tinggi saya katakan bahwa jika hari ini perang lain terbentuk, Republik Islam Iran dari segi teknologi akan bertindak jauh lebih kuat dan lebih maju daripada perang-perang sebelumnya. Mereka yang berusaha menampilkan kelanjutan aktivitas teknologi dan lini produksi dan pabrik senjata negara hanya sebagai narasi atau judul media, telah melihat dengan baik di lapangan kekuatan angkatan bersenjata kita; apa yang kadang-kadang ditampilkan adalah sebagian kecil dari kemampuan nyata dan potensi yang ada di industri pertahanan negara, dan jalur ini terus berlanjut dengan kekuatan.