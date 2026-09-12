Badan dan Dewan Gubernur, mengatakan: Badan dan direktur jenderalnya harus bertanggung jawab atas persiapan lahan untuk kejahatan di Iran.

Menurut laporan koresponden Abna, Ismail Baghaei pada Sabtu malam dalam konferensi pers untuk meninjau kejahatan rezim Amerika di Lamerd menyatakan: Tidak ada keraguan bahwa tindakan Amerika di Lamerd adalah kejahatan perang yang pasti, dan penyelidikan yang dilakukan juga telah mengkonfirmasi penggunaan senjata terlarang dalam serangan ini.

Ia menambahkan: Dalam serangan ini digunakan rudal cluster, yang masing-masing berisi sekitar 180.000 pecahan dan bola tiga gram; hal yang menunjukkan skala kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil Lamerd.