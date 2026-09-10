Ansarullah Keluarkan Amnesti bagi Pejuang Yaman yang Disebut “Tertipu” dan Didukung Arab Saudi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mahdi al-Mashat, Ketua Dewan Politik Tertinggi yang berafiliasi dengan gerakan Ansarullah Yaman, mengeluarkan keputusan amnesti bagi “seluruh pejuang yang tertipu di front pesisir barat Yaman”.

Menurut laporan kantor berita SABA, amnesti tersebut mencakup seluruh pasukan yang sebelumnya bertempur dalam barisan kekuatan pendukung pemerintah Yaman yang berbasis di Aden dan didukung Arab Saudi, khususnya di front pesisir barat Yaman yang meliputi Provinsi Hodeidah dan Taiz.

Al-Mashat memerintahkan otoritas setempat di Provinsi Hodeidah dan Taiz untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut, mempermudah kepulangan mereka yang mendapat amnesti ke daerah tempat tinggal masing-masing, serta menjamin keselamatan mereka.

Sebelumnya, Ansarullah mengumumkan telah menguasai Kota Hays di Provinsi Hodeidah, pesisir barat Yaman.

Hingga saat laporan ini diterbitkan, pemerintah Yaman yang berbasis di Aden maupun koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi belum memberikan tanggapan terhadap keputusan amnesti tersebut.