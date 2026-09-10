Yahya Saree mengumumkan: 54 serangan udara Saudi terhadap Yaman dalam 12 jam terakhir

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Masirah, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan bahwa jet-jet tempur Saudi selama 12 jam terakhir melakukan 54 serangan udara terhadap beberapa provinsi negara ini.

Ia mengatakan bahwa serangan-serangan ini menargetkan provinsi Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada, dan Al-Baida.

Menurut juru bicara militer Ansarullah Yaman, serangan-serangan ini dilakukan dengan menggunakan jet tempur F-15SA yang lepas landas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushait.

Ia juga mengumumkan bahwa satu jet tempur Typhoon lepas landas dari pangkalan King Fahd di kota Taif dan melakukan serangan terhadap provinsi Al-Jawf.

Yahya Saree menegaskan bahwa serangan dan agresi yang terus-menerus terhadap Yaman tidak akan dibiarkan tanpa jawaban dan hukuman.

Pada saat yang sama, media Saudi mengumumkan bahwa suara sirene bahaya terdengar di Abha dan Khamis Mushait di selatan Arab Saudi.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Sanaa mengumumkan bahwa jumlah syuhada serangan musuh Saudi terhadap penjara Al-Jawf telah meningkat menjadi 32 orang.