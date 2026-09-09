Perlawanan Iran Membuat Masyarakat Yordania Semakin Sadar / Kami Senang atas Serangan IRGC terhadap Pasukan Pendudukan di Yordania

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran serta serangan sebelumnya yang menurut laporan ini menargetkan warga sipil di selatan Iran, pada malam sebelumnya sejumlah besar rudal Iran diluncurkan ke Pangkalan al-Azraq di Yordania, yang disebut sebagai lokasi penempatan pasukan Amerika Serikat.

IRGC dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang beberapa kapal dagang dan tanker minyak Iran.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa sebagai balasan atas serangan terhadap tanker-tanker Iran, pasukan Angkatan Dirgantara IRGC melancarkan operasi dengan sandi “Ya Haidar Karrar” dan menargetkan pangkalan Amerika di al-Azraq, Yordania, dengan serangan rudal berat.

Menurut IRGC, dalam operasi tersebut digunakan rudal balistik berbahan bakar padat dan cair untuk menargetkan hanggar pemeliharaan dan persiapan pesawat, lokasi penempatan pesawat tempur F-35, F-16 dan F-15, serta shelter pesawat tempur. IRGC mengklaim serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar.

Pangkalan udara Muwaffaq al-Salti di kawasan al-Azraq dan pangkalan Pangeran Hassan disebut sebagai sasaran serangan rudal Iran.

Warga Yordania Disebut Menyambut Serangan

Menurut laporan ABNA, sejumlah warga Yordania menyambut gembira pemandangan rudal-rudal Iran yang melintas menuju pangkalan Amerika di negara tersebut dan merekam video disertai ungkapan kegembiraan mereka.

Umm Saleh, seorang aktivis media perempuan asal Yordania, dalam wawancara dengan ABNA mengenai respons masyarakat terhadap serangan rudal IRGC pada malam sebelumnya, mengatakan: “Kami mengetahui bahwa Iran menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang digunakan untuk menyerang Iran dari wilayah Yordania, dan Iran tidak mencelakai warga sipil kami.”

Ia melanjutkan: “Kami, kalian, serta seluruh umat Arab dan Islam mengetahui bahwa satu-satunya musuh kami adalah Amerika, yang kami sebut sebagai Setan Besar.”

Umm Saleh juga merujuk pada video yang disebut memperlihatkan kegembiraan masyarakat Yordania.

Ia mengatakan: “Karena itu, kami sangat senang melihat musuh yang kami anggap kriminal ini menjadi sasaran, di mana pun mereka berada, baik di Yordania maupun di negara Muslim lainnya.”

Ia menambahkan bahwa menurut pandangannya, kemenangan tersebut perlu dirayakan dan Republik Islam Iran patut mendapatkan penghargaan serta dukungan.

Ia juga mengatakan bahwa mereka berupaya memberikan pemahaman kepada sebagian masyarakat yang, menurutnya, telah terpengaruh oleh media Barat maupun media Arab yang sejalan dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Kesadaran Masyarakat Yordania Semakin Meningkat”

Umm Saleh menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Yordania meningkat sejak peristiwa Operasi Badai al-Aqsa.

Ia mengatakan: “Sebagai informasi, di sini di Yordania, khususnya sejak Operasi al-Aqsa dan keterlibatan berbagai bagian Poros Perlawanan—yang Iran merupakan salah satu sumber utama dan pemimpinnya—kesadaran masyarakat meningkat secara signifikan. Sebagian besar masyarakat kini telah memahami kenyataan yang sebenarnya.”