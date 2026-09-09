Sardar Mohebi kepada pasukan Amerika: Kembalilah ke Teluk Babi!

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sardar Mohebi, juru bicara Korps Pengawal Revolusi Islam, mengunggah sebuah postingan di salah satu jejaring sosial dan mengatakan: "Penangkapan dini hari atas kapal selam paling modern tahun 2025 milik militer AS berarti tidak ada teknologi canggih apa pun yang dapat menembus lapisan pengawasan kami di Selat Hormuz."

Ia melanjutkan dengan menegaskan kepada pasukan militer teroris AS: "Kekuasaan atas Teluk Persia adalah milik pemuda-pemuda berteknologi kami. Kembalilah ke Teluk Babi."