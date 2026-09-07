Sumber Yaman: Jika Arab Saudi Masuk Perang Skala Penuh, Pilihan Kami Sangat Banyak

Dilansir oleh kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Mayadeen, seorang sumber militer Yaman mengumumkan bahwa serangan-serangan angkatan bersenjata negara ini terfokus pada posisi dan pusat-pusat perkumpulan komandan tentara bayaran Arab Saudi, dan target-target ditentukan berdasarkan informasi dan data operasional yang akurat.

Sumber ini menambahkan: serangan Yaman terhadap para pemimpin yang terkait dengan Arab Saudi telah menggagalkan sebagian besar persiapan mereka untuk memasuki pertempuran darat.

Ia menegaskan bahwa semua gerakan militer yang terkait dengan Arab Saudi dari sudut pandang angkatan bersenjata Yaman dianggap sebagai "target yang sah".

Pejabat militer Yaman ini juga menyinggung kemungkinan eskalasi konflik dengan mengatakan: angkatan bersenjata Yaman akan memberikan respons proporsional terhadap eskalasi ketegangan, dan jika Arab Saudi memutuskan untuk masuk ke dalam perang skala penuh, Sana'a akan memiliki banyak pilihan.

Sumber ini menjelaskan bahwa angkatan bersenjata Yaman memiliki sistem persenjataan terintegrasi yang mampu menghadapi berbagai jenis perang dan pertempuran.

Di akhir, ia menyerukan kepada mereka yang telah meninggalkan tanah air dan berdiri melawan rakyat Yaman untuk kembali ke negara tersebut.