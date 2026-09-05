Peringatan Irak tentang kemungkinan harga minyak menjadi tiga digit

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, pasar energi global karena ketegangan militer di kawasan dan agresi Amerika terhadap Iran, serta terganggunya pelayaran di Selat Hormuz, mengalami ketidakstabilan dan kenaikan harga. Harga minyak Brent naik 7,6% dan minyak mentah AS naik 10,4%, dan menuju kenaikan mingguan tertinggi sejak pekan yang berakhir 20 Juli.

Dalam hal ini, Furat al-Musawi, kepala pusat energi di Irak, menegaskan bahwa dimulainya kembali konflik di kawasan dan Selat Hormuz menunjukkan kegagalan jalur politik dan perlunya solusi yang komprehensif.

Ia menambahkan bahwa dalam kasus tersebut, harga minyak Brent akan mengalami kenaikan tajam dan kemungkinan harga minyak mencapai 100 dolar per barel.

Kemarin dilaporkan bahwa harga minyak telah mencapai 95 dolar.