Kritik terhadap keheningan UNICEF atas kejahatan terhadap anak-anak Iran

Menurut kantor berita ABNA, perwakilan Iran di PBB pada Rabu waktu New York, di hari kedua sidang Dewan Eksekutif Dana Anak PBB (UNICEF) di New York, menyebut "serangan udara dan rudal Amerika Serikat dan rezim Zionis" terhadap warga sipil di wilayah Iran sebagai "kejahatan perang dan upaya genosida" dan meminta UNICEF agar alih-alih diam, secara tegas mengutuk serangan-serangan ini dan mengutamakan bukti-bukti terdokumentasi tentang korban anak dalam program-program globalnya.

Perwakilan Iran dalam sidang tersebut, mengkritik sikap UNICEF terhadap serangan ke sekolah Minab dan daerah lainnya, mengatakan: "Ketika anak-anak terbunuh atau hak-hak mereka dilanggar secara terang-terangan, keheningan tidak dapat dianggap sebagai netralitas. Sebuah organisasi pembela hak-hak anak harus siap untuk secara jelas mengutuk pelanggaran-pelanggaran ini dan bertindak untuk mematuhi hukum internasional serta menjaga perlindungan anak tetap menjadi pusat perhatian global."

Ia juga meminta UNICEF untuk bekerja sama dengan mekanisme akuntabilitas PBB agar bukti pelanggaran hak anak dapat mengarah pada "pencarian fakta, pertanggungjawaban, dan kompensasi yang layak."

Setelah pidato perwakilan Republik Islam Iran, perwakilan AS dalam ucapannya mencoba membenarkan tindakan agresif Amerika Serikat dan mengklaim bahwa Washington bertindak sesuai dengan hukum perang untuk menghindari kerusakan pada orang dan fasilitas sipil.

Perwakilan Republik Islam Iran dalam menanggapi klaim perwakilan AS, menyebut pernyataannya sebagai "penyebaran kebohongan, tuduhan tidak berdasar, dan upaya sia-sia untuk mengalihkan opini publik dari kejahatan biadab dua rezim AS dan Israel" dan menegaskan bahwa keheningan atas bencana ini adalah "secara praktis bersekutu dalam kejahatan."

Perwakilan Iran, dengan merujuk bahwa dalam pidatonya ia hanya menyebutkan "sebagian kecil" dari malapetaka, mengatakan bahwa skala kejahatan jauh lebih luas dari kesyahidan 168 siswa di sekolah Minab, para syuhada di gedung olahraga Lamerd, dan syuhada terakhir dalam upacara pernikahan Sirik.

Perwakilan Iran menegaskan bahwa angka-angka tidak terbatas pada para syuhada ini dan "sekitar 40 anak lainnya" yang gugur dalam perang 12 hari bulan Khordad 1404 (Juni 2025).

Ia menegaskan: "Berkas-berkas ini tidak akan pernah diarsipkan dan kami akan menggunakan semua jalur hukum internasional untuk menindaklanjutinya sampai keadilan tercapai."