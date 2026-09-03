Mengurangi misi PBB menjadi pencegahan perang antar negara adidaya adalah berbahaya

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baghaee, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, di akunnya di salah satu jejaring sosial, merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal PBB tentang kinerja organisasi ini, yang menurutnya berhasil dalam hal "mencegah terjadinya perang antar negara adidaya", menulis: "Dag Hammarskjöld pernah memperingatkan bahwa PBB tidak boleh direduksi menjadi mesin konferensi statis yang melayani diplomasi kekuatan besar, melainkan harus menjadi instrumen dinamis untuk melindungi keamanan negara-negara kecil. Dia mencurahkan seluruh masa jabatannya untuk memajukan keyakinan ini."

Ia menambahkan: "Namun hari ini, Sekretaris Jenderal PBB tampaknya telah mereduksi misi organisasi tersebut menjadi sesuatu yang sekadar 'pencegahan perang antar negara adidaya'. Pembacaan minimalis ini sama-sama menyesatkan dan berbahaya. Penafsiran seperti itu terhadap paragraf 4 Pasal 2 Piagam menjadikan mayoritas besar anggota PBB tidak relevan, membenarkan hampir setiap perang, mengosongkan makna prinsip dan tujuan fundamental Piagam, dan lebih buruk lagi, memutihkan kejahatan yang dilakukan oleh apa yang disebut 'negara adidaya' ketika mereka menyerang negara lain."

Baghaee mencatat: "Dengan tolok ukur ini, perang dan kejahatan yang terjadi di Korea, Vietnam, Kongo, Irak, Afghanistan, Yaman, Sudan, dan Gaza semuanya dianggap sebagai keberhasilan karena tidak terjadi antar negara adidaya."

Di akhir, ia menunjukkan: "Apakah ini pesan yang layak dari seorang Sekretaris Jenderal menjelang akhir masa jabatannya?"