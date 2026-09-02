Hak Asasi Manusia Yaman: serangan AS ke pesta pernikahan di Iran adalah kejahatan perang

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip situs web Al-Masirah Yaman, menyusul kejahatan biadab AS dalam serangan terhadap pesta pernikahan di kota Sirik, Komite Nasional Hak Asasi Manusia Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa mereka mengutuk dengan kata-kata yang paling keras agresi biadab dan berkhianat dari AS, yang pada Selasa malam menargetkan sebuah kawasan pemukiman dan sebuah pesta pernikahan di Provinsi Hormozgan, Republik Islam Iran.

Komite HAM Yaman menambahkan: "Kejahatan ini, yang menurut data awal mengakibatkan dua orang tewas dan 20 warga sipil tak berdosa lainnya terluka, termasuk wanita dan anak-anak, adalah kejahatan perang yang sempurna dan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa; konvensi yang menganggap serangan terhadap fasilitas sipil dan kawasan pemukiman sebagai kejahatan."

Dalam pernyataan selanjutnya disebutkan bahwa tanggung jawab hukum penuh atas tumpahan darah tak berdosa ini dan penciptaan ketakutan serta teror di kalangan warga sipil berada di pundak pemerintah teroris AS, dan kami menuntut dilakukannya penyelidikan internasional yang cepat dan independen terhadap kejahatan biadab ini serta pengadilan para pelakunya di pengadilan internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang tidak mengenal kedaluwarsa.

Komite Nasional Hak Asasi Manusia Yaman selanjutnya, dengan menekankan hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, kedaulatan, dan keamanan mereka, menyatakan bahwa segala pembenaran untuk menyerang warga sipil dengan dalih apa pun tidak dapat diterima, dan kami meminta lembaga-lembaga internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Hak Asasi Manusia untuk memikul tanggung jawab mereka, mengakhiri kebijakan standar ganda dan selektif, serta mengambil sikap yang jelas dalam mengutuk kejahatan ini dan mencegah terulangnya kembali.