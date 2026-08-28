"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Serikat terhadap Iran merupakan contoh terorisme negara

Menurut laporan agensi berita "Abna", Kementerian Luar Negeri negara kita hari ini, Jumat tanggal 6 Shahrivar, mengeluarkan pernyataan tentang terorisme ekonomi AS terhadap Iran dan, dengan mengutuk kebijakan sanksi AS, menyatakan: sanksi sepihak Washington adalah tindakan ilegal dan melanggar Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia. Berdasarkan hal ini, semua negara wajib untuk tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.