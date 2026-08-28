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"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Serikat terhadap Iran merupakan contoh terorisme negara

28 Agustus 2026 - 23:32
Kode berita: 1858344
Source: ABNA
"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Serikat terhadap Iran merupakan contoh terorisme negara

Kementerian Luar Negeri, dengan mengutuk kebijakan sanksi AS terhadap Iran, menyatakan: sanksi sepihak Washington adalah tindakan ilegal dan melanggar Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia.

Menurut laporan agensi berita "Abna", Kementerian Luar Negeri negara kita hari ini, Jumat tanggal 6 Shahrivar, mengeluarkan pernyataan tentang terorisme ekonomi AS terhadap Iran dan, dengan mengutuk kebijakan sanksi AS, menyatakan: sanksi sepihak Washington adalah tindakan ilegal dan melanggar Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia. Berdasarkan hal ini, semua negara wajib untuk tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.

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