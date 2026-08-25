Mayor Jenderal Rezaei: Amerika Tidak Akan Memiliki Tempat di Kawasan Ini di Masa Depan

Menurut kantor berita "Abna", Mohsen Rezaei dalam pertemuannya dengan Faik Zaidan, Ketua Dewan Tinggi Yudisial Irak, menyatakan bahwa Republik Islam Iran menginginkan Irak yang merdeka dan kuat.

Ia menambahkan bahwa negara-negara di kawasan ini akan menentukan sendiri masa depan mereka, dan Amerika tidak akan memiliki peran apa pun di kawasan ini di masa depan.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional menyatakan bahwa status kelompok-kelompok anti-Iran yang berada di perbatasan kedua negara harus ditentukan.

Faik Zaidan, Ketua Dewan Tinggi Yudisial Irak, juga mengatakan: "Kami berterima kasih atas dukungan Republik Islam Iran. Saya menyampaikan salam pejabat Irak kepada Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dan kami menghormati jasa para syuhada Hajj Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis."

Ia berkata: "Kami menekankan kerja sama regional dan perlunya menjamin keamanan di perbatasan bersama kedua negara."