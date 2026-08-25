Gedung Putih: Tidak Ada Negosiasi dengan Iran yang Sedang Berlangsung

Menurut kantor berita "Abna", seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa saat ini tidak ada negosiasi atau dialog dengan Iran dan tidak ada rencana untuk itu.

Pejabat Gedung Putih ini, tanpa merujuk pada laporan semua lembaga yang aktif di bidang lalu lintas laut, dan dengan mengajukan klaim yang tidak berdasar, mengklaim: "Blokade laut (di dekat pelabuhan Iran) diterapkan dengan tegas dan efektif; Selat Hormuz terbuka dan ranjau telah dibersihkan!"

Klaim pejabat Amerika ini disampaikan ketika semua lembaga yang terkait dengan lalu lintas kapal di Selat Hormuz melaporkan bahwa selat tersebut ditutup.