Ejekan Qalibaf terhadap Slogan Trump: "Kami Buat Amerika Lapar Lagi"

Menurut laporan kantor berita "Abna," Donald Trump hari ini mengunggah ulang di platformnya versi yang dipotong dan palsu dari pernyataan Qalibaf. Sebagai tanggapan atas operasi psikologis ini, ketua parlemen, dengan mengejek slogan Trump, menulis: "Kami buat Amerika lapar lagi!" (Make America Hungry Again) dan dengan membagikan sebuah gambar, ia mempublikasikan statistik berdasarkan laporan resmi dari lembaga internasional dan Amerika yang kredibel tentang kelaparan di kalangan rakyat AS, menunjukkan krisis nyata masyarakat Amerika: 47 juta orang mengalami kelaparan dan kerawanan pangan di seluruh Amerika.

Ia menyatakan bahwa dari setiap 8 warga AS, 1 orang tidur dengan meja kosong, dan menegaskan: 16 juta anak-anak AS menjadi korban kemiskinan terorganisir dan krisis biaya hidup, dan di semua kota di Amerika, kelaparan adalah sebuah masalah.

Di bagian dari gambar tersebut, Qalibaf menulis kepada Trump bahwa angka-angka ini tidak palsu seperti gertakan dan berita palsu-mu, dan kamu tidak bisa mengkompensasi kekalahan-kekalahanmu melawan Iran dengan kebohongan!