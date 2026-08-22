Ansarullah: Kemampuan militer asli membawa kemerdekaan bagi Yaman

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Mohammad al-Farrah, anggota biro politik Ansarullah Yaman, mengatakan bahwa kesenjangan antara Sana'a dan Riyadh di bidang industri militer sangat besar. Ia menekankan bahwa perbandingan antara kedua pihak tidak boleh diukur dengan volume kontrak pembelian senjata, melainkan kriteria utamanya adalah tingkat kemampuan dalam memproduksi, memelihara, dan mengembangkan kekuatan militer melalui keputusan nasional yang independen.

Al-Farrah menulis dalam cuitan di platform "X" bahwa Arab Saudi sangat bergantung pada impor senjata dan sistem militer dari luar negeri, sementara Sana'a berfokus pada pengembangan kemampuannya di bidang manufaktur dan produksi dalam negeri.

Ia menambahkan bahwa pengembangan kemampuan militer secara mandiri memberi Sana'a kekuatan lebih besar untuk menghadapi kebutuhan pertempuran dan meningkatkan alat-alat militer sesuai dengan kondisi lapangan, serta membuatnya tidak bergantung pada kontrak persenjataan asing atau keputusan terkait pemasok senjata.

Al-Farrah, dalam pernyataan selanjutnya mengenai mobilisasi pasukan yang berafiliasi dengan musuh Saudi, meminta rakyat Yaman untuk tidak terlibat perang di pihak Riyadh. Ia menegaskan bahwa kelanjutan proses ini melayani tujuan kekuatan-kekuatan yang telah campur tangan dalam urusan Yaman dan berupaya menjaga negara dalam kondisi konflik dan kelelahan.

Ia menekankan bahwa konfrontasi harus diarahkan kepada mereka yang dianggap oleh rakyat Yaman sebagai musuh negara mereka, dan meminta mereka yang direkrut di kamp-kamp yang berafiliasi dengan musuh Saudi untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada rakyat Yaman.

Al-Farrah menuduh media yang sejalan dengan Saudi memutarbalikkan realitas dengan imbalan uang, dan menambahkan bahwa mereka yang beroperasi di jalur ini tidak bertujuan menyampaikan fakta atau melakukan verifikasi informasi secara independen.