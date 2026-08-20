Tekanan terhadap kebijakan AS yang gagal hanya akan membawa lebih banyak kekalahan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam menanggapi ancaman yang dilontarkan mengenai dimulainya "operasi ekonomi" terhadap Iran, menilai ancaman tersebut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik Amerika dari krisis ekonomi domestik negara itu.

Araghchi dalam sebuah pernyataan yang merujuk pada ancaman "memulai operasi ekonomi" terhadap Iran, menyatakan: ancaman ini sebenarnya bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik Amerika dari krisis keuangan domestik, yaitu utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kenaikan suku bunga perbankan yang melonjak di Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri negara kita menambahkan: tekanan untuk terus melanjutkan kebijakan yang gagal hanya akan membawa lebih banyak kekalahan dan akan menimbulkan permusuhan rakyat Iran.

Ia juga mengkritik kebijakan ekonomi AS terhadap berbagai negara dan menegaskan: terorisme ekonomi AS mengancam ekonomi global dan kedaulatan nasional negara-negara di seluruh dunia.