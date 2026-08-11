Umat Beriman Kenya Hidupkan Pesan Karbala Lewat Pawai Arba’in

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Majelis Ahlulbait a.s. Kenya bersama sejumlah umat beriman dari kawasan Kisauni, Mombasa, turut serta dalam peringatan Arba’in Imam Husain a.s.

Acara ini digelar dalam bentuk pawai khusus untuk menghidupkan kembali pesan perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan Imam Husain a.s. dalam membela kebenaran.

Pawai tersebut dimulai dari Rumah Sakit Sayidah Fatimah di kawasan Mlao dan berakhir di Sekolah Zainul Abidin di kawasan Bilima.

Para peserta berjalan bersama dengan penuh semangat solidaritas, cinta, dan penghormatan kepada Imam Husain a.s.

Melalui kehadiran mereka, para peserta menegaskan pentingnya menjaga warisan Imam Husain a.s.; sosok agung yang berdiri teguh melawan kezaliman dan mengorbankan jiwanya demi membela kebenaran, martabat manusia, dan nilai-nilai Islam.

Keikutsertaan pimpinan Majelis Ahlulbait a.s. Kenya dalam pawai ini kembali menunjukkan pentingnya menghidupkan ajaran madrasah Karbala dan menjadikannya bagian dari kehidupan kaum Muslim dari generasi ke generasi.

Arba’in Imam Husain a.s. bukan hanya pengingat atas sebuah peristiwa sejarah. Arba’in adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keberanian, pengorbanan, keberpihakan kepada kebenaran, dan penolakan untuk tunduk di hadapan kezaliman.

Dengan langkah dan kehadiran mereka, para peserta pawai menegaskan bahwa Karbala tetap hidup dalam hati nurani manusia pencari kebenaran, dan pesan Imam Husain a.s. akan selalu abadi di setiap zaman.