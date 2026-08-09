Penolakan Netanyahu terhadap Rencana Perdamaian Gaza dan Pembentukan Negara Palestina Merdeka

Melaporkan kantor berita Abna mengutip «Al-Jazeera», Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, menolak rencana Dewan Perdamaian Gaza.

Netanyahu, yang bergerak dalam rangka menggagalkan gencatan senjata Gaza dan atas perintahnya militer rezim ini setiap hari melakukan kejahatan terhadap warga Palestina, mengklaim: Israel menolak rencana 15 pasal Gaza yang diajukan oleh Dewan Perdamaian, dan sampai Hamas dilucuti secara nyata, tidak akan ada penarikan. Kami menuntut pelucutan senjata yang nyata, bukan formal.

Ia juga menghancurkan mimpi-mimpi Arab yang kompromistis mengenai solusi dua negara dan mengklaim: selama saya menjadi perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.

Tentang Lebanon, ia juga mengklaim: Israel saat ini berada di tengah operasi yang sangat penting dan krusial.

Tentang Iran juga, ia kembali mengulangi omong kosongnya dan mengklaim: Iran tidak akan menyerang Israel karena ia sadar akan pukulan mematikan dan kuat yang akan diterimanya jika menyerang.

Ia juga mengatakan: kami tahu bagaimana mempertahankan posisi kami jika diperlukan, bahkan di hadapan sahabat-sahabat terbaik kami.