Selangor Malaysia Menjadi Tuan Rumah Festival Warisan Islam 2026 dengan Kehadiran 23 Ulama dan Cendekiawan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — mengutip Kantor Berita Malaysia, Bernama, Provinsi Selangor Malaysia tengah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Festival Warisan Islam 2026 pada bulan September. Acara ini akan dihadiri oleh 23 ulama dan cendekiawan Islam dari dalam dan luar Malaysia, serta diselenggarakan dalam rangka upaya Malaysia untuk meningkatkan kesadaran mengenai warisan Islam dan memperkuat berbagai cabang ilmu keislaman di tengah masyarakat.

Amirudin Shari, Menteri Besar Selangor, mengatakan bahwa di antara tokoh terkemuka yang akan hadir dalam penyelenggaraan keempat festival ini adalah Syekh Ali Jum’ah, mantan Mufti Mesir. Selain itu, sejumlah ulama dan peneliti dari Malaysia, Indonesia, Maroko, dan Thailand juga akan menghadiri acara tersebut.

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan festival ini merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah Selangor untuk meningkatkan posisi warisan Islam sebagai salah satu pilar utama pembentukan manusia, pelembagaan nilai-nilai akhlak, dan penguatan masyarakat yang berlandaskan ilmu dan pengetahuan.

Amirudin Shari dalam konferensi pers terkait dimulainya Festival Warisan Islam Selangor 2026 menyatakan: Festival ini bukan sekadar sebuah acara keagamaan, melainkan sebuah inisiatif untuk menghidupkan kembali tradisi ilmiah Islam yang autentik, yang bertumpu pada proses belajar ilmu secara langsung dari para ulama. Hal ini juga membantu menjaga warisan keilmuan Islam dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Festival ini dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 September di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di kota Shah Alam. Masjid ini akan menjadi tuan rumah program-program utama festival, sementara sejumlah program lainnya juga akan diselenggarakan di berbagai lokasi di sekitar kota tersebut.