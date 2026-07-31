Nabih Berri: Israel Tidak Berniat Keluar dari Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — mengutip surat kabar Al-Akhbar, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, merujuk pada pertemuannya dengan Joseph Aoun dan mengatakan: Pertemuan dengan presiden hanya dilakukan untuk menjelaskan persoalan ini, bahwa semua bukti menunjukkan Israel hingga sebelum pemilu tidak memiliki keputusan untuk mundur dari wilayah Lebanon.

Ia menambahkan: Kesepakatan ini lahir dalam keadaan mati, dan tidak ada lagi yang membicarakannya. Israel, dengan tidak mematuhi kesepakatan tersebut, telah menguburnya.

Berri mengatakan: Benjamin Netanyahu sedang menghadapi bahaya serius berupa kejatuhan.

Lebanon dan rezim Zionis sebelumnya, melalui mediasi Amerika, telah menandatangani “kesepakatan kerangka”; sebuah kesepakatan yang disebut bertujuan mengakhiri perang antara rezim Israel dan Hizbullah. Kesepakatan ini dicapai setelah beberapa putaran perundingan langsung antara kedua pihak di Washington.

Pada saat yang sama, kesepakatan ini juga menghadapi berbagai kritik. Para pengkritik menunjuk pada ketidakjelasan status hukum kesepakatan tersebut serta tidak adanya jadwal waktu yang jelas untuk penarikan pasukan Zionis.