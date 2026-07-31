Pesan Ayatullah Faqihi kepada Front Perlawanan Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ayatullah Mohsen Faqihi, anggota Dewan Pengajar Hauzah Ilmiah Qom, dalam sebuah pesan menyusul kesyahidan sejumlah mujahid Hashd al-Shaabi Irak oleh musuh-musuh kriminal, menyampaikan belasungkawa sekaligus ucapan selamat. Ia menyatakan bahwa kesyahidan para mujahid jalan kebenaran akan mempercepat kemenangan Front Perlawanan dan membawa kehinaan serta kerendahan abadi bagi musuh-musuh haus darah.

Teks pesan Ayatullah Faqihi adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

“Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu; dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.”

Saudara-saudara tercinta dan para pahlawan Hashd al-Shaabi Irak yang bermartabat dan mulia,

Dengan hati yang dipenuhi duka, namun pada saat yang sama juga kebanggaan, saya menerima berita kesyahidan sekelompok mujahid kalian yang berhati suci; orang-orang tercinta yang telah dipilih Allah untuk bergabung dengan kafilah abadi para syuhada. Kesyahidan ini terjadi setelah agresi brutal oleh tangan-tangan zalim dan buas yang tidak menghormati kehormatan dan perjanjian apa pun terhadap seorang mukmin.

Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah besar ini, sekaligus menyampaikan ucapan selamat yang paling tulus atas keberhasilan para mujahid agung ini meraih tanda kehormatan Ilahi yang luhur. Sebab, kesyahidan adalah puncak kesempurnaan seorang mujahid dan tujuan akhir para arif.

Saya memohon kepada Allah Swt. agar ruh-ruh suci para syuhada tercinta ini ditempatkan dalam naungan rahmat-Nya yang luas, dimuliakan dengan derajat tertinggi surga, serta dibangkitkan bersama Sayyid al-Syuhada Aba Abdillah al-Husain a.s. dan para sahabat beliau a.s.

Saya juga dengan penuh kerendahan memohon kepada Tuhan Yang Maha Tinggi agar menganugerahkan kesembuhan segera kepada para korban luka dan mereka yang terdampak, menurunkan kesabaran dan ketenangan ke dalam hati keluarga para syuhada, serta memberi kalian taufik untuk semakin teguh dan kokoh di medan-medan kebenaran.

Darah suci para syuhada tercinta ini — dengan izin Allah — akan menjadi sebab kemenangan yang pasti dan menjadi nyala api yang semakin mengobarkan cahaya, kemuliaan, dan keteguhan Front Perlawanan. Sementara bagi nasib musuh-musuh sombong ini, yang merupakan musuh kemanusiaan dan kehidupan, tidak ada akhir lain selain kehinaan, kerendahan, dan kekalahan yang segera datang sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan mereka.

Semoga Allah meneguhkan langkah-langkah kalian, menolong kalian dengan pertolongan dari sisi-Nya, dan menjadikan kalian sebagai simpanan berharga bagi Islam dan kaum Muslimin.

وإنا لله وإنا إلیه راجعون

Mohsen Faqihi

Safar al-Khair 1448 H