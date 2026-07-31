Konferensi Keamanan Nasional; Rezim Zionis Lebih Takut kepada Dirinya Sendiri daripada kepada Musuh-musuhnya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Konferensi Keamanan Nasional rezim Zionis yang diselenggarakan pada hari Senin oleh Institut Studi Keamanan Nasional rezim tersebut bekerja sama dengan kelompok “Yedioth Ahronoth”, memperlihatkan sebuah kontradiksi yang nyata. Artinya, rezim Zionis, meskipun berbicara tentang capaian-capaian militer yang luas, justru semakin kurang percaya terhadap kemampuannya untuk mengubah capaian tersebut menjadi keamanan yang stabil. Rezim ini semakin mengkhawatirkan perpecahan internal, terkikisnya dukungan Amerika, serta pulihnya kemampuan musuh-musuhnya.

Berdasarkan laporan jaringan Al Jazeera, konferensi ini lebih banyak menyingkap pertentangan antara dua pandangan daripada menyajikan peta ancaman yang disepakati bersama. Pandangan pertama melihat keamanan bagi rezim Zionis dalam perluasan kontrol, aneksasi, dan pembangunan permukiman. Sementara pandangan kedua memperingatkan bahwa kelanjutan perang tanpa prospek politik akan mengubah keunggulan militer menjadi erosi strategis.

Karena itu, diskusi-diskusi dalam konferensi ini lebih menyerupai evaluasi keras terhadap kinerja mereka daripada perayaan kemenangan setelah hampir tiga tahun perang. Sedemikian rupa sehingga kata-kata seperti kekalahan, erosi, isolasi, dan kekacauan lebih sering diulang daripada ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan kemenangan dan ketegasan.

Kekalahan Strategis

Dalam sesi “Melampaui Peta Ancaman; dari Risiko menuju Peluang”, Brigadir Jenderal cadangan Dror Shalom, mantan kepala biro keamanan-politik Kementerian Pertahanan rezim Zionis dan penasihat JP Morgan, menyampaikan pandangan yang paling keras dalam konferensi tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi operasional rezim Zionis memang mencakup capaian-capaian luar biasa, tetapi pada level strategis, rezim ini sedang menghadapi kegagalan yang sangat besar.

Untuk membuktikan hal ini, Shalom mengatakan bahwa Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, masih tetap berdiri, Hizbullah masih jauh dari kondisi dilucuti senjatanya, dan Iran juga masih tetap menjadi aktor regional sekaligus nuklir.

Dengan demikian, ia membedakan antara kemampuan militer rezim Zionis dalam menghancurkan target-target dan kemampuan pemerintah rezim ini dalam menciptakan realitas politik baru. Ia juga menyerukan perbaikan hubungan dengan Mesir dan Yordania serta perluasan koalisi regional. Ia memperingatkan bahwa keamanan nasional tidak hanya dibangun dengan senjata, tetapi juga bergantung pada pendidikan, ekonomi, dan diplomasi.

Jaringan yang Sedang Terkikis

Peringatan paling menonjol disampaikan dalam sesi “Bahaya Kehilangan Dukungan Amerika pada Hari Setelah Trump”. Sesi ini menghadirkan Mayor Jenderal cadangan Tamir Hayman, mantan kepala Divisi Intelijen Militer rezim Zionis, Aman, dan kepala Institut Studi Keamanan Nasional rezim tersebut saat ini.

Hayman mengatakan bahwa bahaya strategis terpenting bagi rezim Zionis bukan lagi Iran, melainkan hilangnya dukungan rakyat Amerika. Ia menggambarkan dukungan Amerika sebagai jaringan pengaman yang selama ini memberi Tel Aviv keluwesan militer dan politik, tetapi kini jaringan itu sedang menghilang.

Ia menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap rezim Zionis sedang meluas di kalangan warga Amerika berusia di bawah 50 tahun, termasuk di kalangan Republik. Menurutnya, masalah ini di masa depan akan berpindah dari survei opini publik menuju Kongres dan Gedung Putih.

Dalam sesi “Dukungan Alternatif bagi Rezim Zionis; Apa yang Terjadi Ketika Sang Ayah Pergi?”, Brigadir Jenderal cadangan Assaf Orion, peneliti institut tersebut dan mantan kepala divisi strategi di Staf Umum Angkatan Darat rezim Zionis, memperingatkan bahwa ketergantungan rezim ini telah berubah dari hubungan institusional dengan Amerika Serikat menjadi hubungan personal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menegaskan bahwa perang panjang tidak mungkin berlangsung tanpa senjata dan perlindungan politik Amerika. Rezim Zionis, katanya, dapat mengurangi ketergantungannya, tetapi tidak dapat melepaskan diri darinya.

Ancaman Internal

Brigadir Jenderal cadangan Yuval Eyalon, kepala tim kajian ancaman di institut tersebut, menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan dengan partisipasi sekitar seribu warga Zionis dan sekelompok besar pakar. Dalam sesi “Kajian Ancaman terhadap Rezim Zionis”, ia mengatakan bahwa bahaya tidak terbentuk dari satu ancaman tunggal, melainkan dari jaringan ancaman yang saling terhubung dan dapat menimbulkan efek domino.

Sementara Iran nuklir dan serangan rudal masih termasuk dalam kategori ancaman besar, perpecahan internal, terkikisnya demokrasi, dan hilangnya dukungan Amerika juga disebut sebagai ancaman-ancaman yang dapat melemahkan kemampuan rezim Zionis dalam menghadapi semua front lainnya.

Ia menjelaskan bahwa kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat rezim Zionis tidak lagi memisahkan antara keamanan dan identitas politik negara, karena perpecahan internal itu sendiri telah berubah menjadi persoalan keamanan nasional.

Migrasi Para Elite

Dalam sesi “Bahaya Migrasi Para Elite; Apakah Keunggulan Kualitatif Sedang Terkikis?”, hadir Tamir Shefer, Rektor Universitas Ibrani, Aryeh Tsaban, Rektor Universitas Bar-Ilan, serta Brigadir Jenderal cadangan Ram Aminoach, mantan penasihat keuangan Kepala Staf Umum dan mantan kepala biro anggaran Kementerian Pertahanan rezim Zionis.

Sesi ini menunjukkan bahwa 16 persen warga Zionis pemegang gelar doktor tinggal di luar wilayah pendudukan. Angka ini di kalangan pemegang doktor matematika mencapai lebih dari seperempat, dalam ilmu komputer mencapai 22 persen, dan dalam fisika mencapai 17 persen.

Shefer memperingatkan bahwa kalangan akademisi kini telah menjadi modal strategis tingkat pertama. Sementara Tsaban mengatakan bahwa kehancuran sistem universitas dan penelitian ilmiah mungkin akan tampak dalam dua atau tiga tahun, tetapi membangunnya kembali membutuhkan waktu satu dekade penuh.

Gaza Tanpa Nasib Akhir

Dalam sesi-sesi “Kepemimpinan dalam Ujian”, para pesaing politik sepakat bahwa Hamas belum kalah, tetapi mereka berbeda secara mendasar mengenai siapa yang akan menggantikannya. Yair Golan, ketua Partai Demokrat dan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis, menuduh Netanyahu mengulur-ulur waktu dan menghalangi masuknya alternatif Palestina dan Arab yang moderat. Ia mengatakan bahwa selama Hamas masih memerintah penduduk dan memungut pajak, gerakan ini akan memulihkan kekuatannya.

Sebaliknya, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional rezim Zionis, menyatakan bahwa ia seorang diri telah memberikan suara menolak masuknya Dewan Perdamaian ke Gaza. Ia mengatakan bahwa pandangannya mencakup pembentukan lingkungan-lingkungan untuk polisi dan pasukan militer, lalu pembangunan permukiman sipil di dalam Gaza.

Dengan demikian, konferensi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya berkaitan dengan cara mengakhiri kekuasaan Hamas, tetapi juga menyangkut nasib akhir Jalur Gaza. Pertanyaannya adalah apakah yang akan menggantikannya adalah pemerintahan Palestina, atau pendudukan dan pembangunan permukiman secara permanen.

Aneksasi dan Kekacauan

Perbedaan pendapat dalam isu Tepi Barat tampak lebih jelas. Dalam sesi “Konflik Israel-Palestina; Jika Bukan Manajemen Konflik, Lalu Apa?”, Naomi Newman, mantan kepala unit riset dan perancangan kebijakan di Shin Bet, menggambarkan sistem Palestina berada dalam salah satu fase terburuknya, yaitu fase yang disertai perpecahan politik, ketiadaan kepemimpinan, dan tidak adanya visi yang jelas.

Brigadir Jenderal cadangan Udi Dekel, yang sebelumnya memimpin biro negosiasi dengan Palestina, memperingatkan bahwa aneksasi berarti memasukkan jutaan warga Palestina ke dalam kerangka satu negara. Hal ini, menurutnya, akan berujung pada kekerasan, sistem penindasan, atau isolasi internasional.

Di sisi lain, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis dan ketua Partai Zionisme Religius, mengatakan bahwa kedaulatan penuh atas Tepi Barat sedang menuju kenyataan. Ia menyatakan bahwa dirinya berupaya membuka jalan ke arah itu melalui perubahan mekanisme pemerintahan dan perluasan pembangunan permukiman.

Namun Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan ketua Partai Yashar, menggambarkan Tepi Barat berada di ambang kekacauan. Ia memperingatkan bahwa pecahnya kesatuan komando dan penyerahan wewenang kepada Smotrich dan Ben-Gvir dapat mencabut kendali dari lembaga-lembaga keamanan rezim Zionis dan memaksa militer rezim ini memindahkan pasukan dari Gaza dan Lebanon.

Nuklir yang Terus Berlanjut

Dalam sesi “Ancaman Nuklir Iran; antara Realitas yang Terorganisir dan Kelanjutan Penegakan Hukum”, hadir Sima Shine, mantan kepala divisi riset Mossad, Dani Citrinowicz, mantan kepala divisi Iran di intelijen militer, serta Avner Vilan, pakar isu nuklir.

Sesi ini memperkirakan bahwa Iran masih memiliki sekitar 440 hingga 450 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen, selain pengetahuan dan perangkat sentrifugal. Shine mengatakan bahwa suara-suara yang menyerukan kepemilikan senjata nuklir di Iran semakin banyak terdengar, sementara Citrinowicz memperingatkan bahwa serangan-serangan yang dilakukan tidak mengakhiri proyek tersebut, bahkan mungkin telah meningkatkan motivasi Iran untuk melewati ambang batas.

Kesimpulan konferensi ini adalah bahwa kekuatan militer rezim Zionis masih besar, tetapi unsur-unsur keunggulannya sedang mengalami erosi dari dalam dan luar. Sementara sayap kanan rezim ini bergerak menuju aneksasi, pembangunan permukiman, dan perang terbuka, para mantan pemimpin keamanannya memperingatkan bahwa ketiadaan prospek politik, melemahnya koalisi dengan Amerika, migrasi para elite, dan perpecahan internal dapat membuat rezim Zionis memenangkan pertempuran-pertempuran, tetapi kehilangan posisi strategisnya.