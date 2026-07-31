Khaled Qadumi: Jalan Perlawanan Akan Terus Berlanjut Hingga Kemenangan Penuh

Menurut laporan kantor berita Abna, Khaled Qadumi, perwakilan gerakan Hamas di Tehran, menekankan: Darah para syuhada, dan di depan mereka syahid Ismail Haniyeh, mantan ketua biro politik gerakan Hamas, akan memperkuat ketahanan front perlawanan dan menyebabkan kelangsungannya.

Berdasarkan laporan akun gerakan "Perlawanan Islam Palestina" di dunia maya, Khaled al-Qadumi dalam pidatonya pada acara peringatan dua tahun syahidnya Ismail Haniyeh di Tehran mengatakan: Haniyeh dengan iman, ikhlas, dan jihadnya menjadi teladan abadi bagi bangsa Palestina dan semua kelompok serta kekuatan perlawanan, dan membuktikan bahwa syahid bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kelanjutan jalan kehormatan, kebebasan, dan martabat.

Qadumi menekankan: Sebagaimana syahid Haniyeh juga selalu menekankan, pembunuhan para pemimpin dan komandan tidak akan merendahkan bendera perlawanan, dan jalan ini akan terus berlanjut hingga tercapainya kemenangan.

Dengan merujuk pada pertemuan terakhirnya dengan syahid Haniyeh di Tehran, ia mengingatkan iman dan kesiapannya yang selalu untuk syahid dan menambahkan: Haniyeh memandang syahid sebagai impian setiap mujahid di jalan Allah, dan akhirnya ia mencapai impiannya.

Perwakilan gerakan Hamas di Tehran juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan koordinasi antara kelompok-kelompok perlawanan, serta perlunya melanjutkan dukungan kepada bangsa Palestina.