Kritik Nabih Berri terhadap kelanjutan agresi Israel meskipun penandatanganan kesepakatan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Manar, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, menekankan bahwa apa yang terjadi di wilayah Zutar Barat adalah bukti berlanjutnya situasi kompleks saat ini.

Ia menambahkan: sementara agresi Israel terus berlangsung, penduduk wilayah ini menunggu beberapa hari agar dapat sementara waktu memasuki desa-desa mereka.

Berri menyatakan: di tengah pelanggaran gencatan senjata dan agresi Israel yang terus berlanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penarikan penuh kaum Zionis dari tanah Lebanon dan kembalinya penduduk selatan negeri ini ke rumah-rumah mereka?

Perlu dicatat bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya tidak menghentikan agresi rezim Zionis terhadap Lebanon, tetapi juga memperkuat dan memantapkan posisi pendudukan rezim ini di tanah Lebanon.