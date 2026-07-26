Tagihan Satu Pekan Konfrontasi dengan Iran; Kerugian Apa Saja yang Dialami Amerika Pekan Lalu?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dalam beberapa hari terakhir, media-media Barat menyoroti kerugian luas yang menimpa pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan akibat serangan presisi Iran. Hal ini menunjukkan bahwa konfrontasi terbaru dengan Iran membawa biaya kemanusiaan dan militer yang signifikan bagi Amerika di kawasan serta memengaruhi perhitungan strategis Washington.

Berdasarkan laporan The Guardian, Pentagon sejauh ini telah mengonfirmasi tewasnya sedikitnya 18 tentara Amerika dan terluka sekitar 430 orang lainnya dalam rangkaian bentrokan yang berkaitan dengan Iran. Hal ini sekali lagi menarik perhatian pada biaya kehadiran militer Amerika di Asia Barat.

Di sisi lain, media-media internasional, dengan merujuk pada pernyataan resmi Iran, melaporkan bahwa serangan-serangan terbaru telah menargetkan sistem Patriot, sebuah radar THAAD, dan sejumlah fasilitas terkait drone Amerika di kawasan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Amerika hingga kini belum secara independen mengonfirmasi rincian kerugian tersebut.

Meskipun media-media Amerika berusaha menyensor kerugian yang terjadi, berbagai sumber telah merilis daftar panjang fasilitas, perlengkapan, pangkalan, dan pusat-pusat Amerika yang terkena dampak. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama yang membuat Amerika lebih berhati-hati dalam meningkatkan ketegangan di kawasan.

Daftar Lengkap Kerugian Amerika akibat Serangan Iran dalam 15 Hari Terakhir

Radar dan Pertahanan Udara:

7 pusat komando dan kontrol

3 sistem komunikasi satelit

6 radar pertahanan Patriot

3 radar kontrol dan pemantauan udara dan laut

8 sistem radar deteksi dan peringatan dini

7 radar pertahanan rudal udara

3 sistem radar EPS

2 radar EPS 117

5 radar jarak jauh

2 radar pertahanan udara

1 kompleks radar taktis

Dukungan dan Logistik:

6 pusat perbaikan dan perawatan jet tempur serta helikopter

3 pusat dukungan dan logistik

12 tangki bahan bakar

17 gudang dukungan persenjataan dan suku cadang kapal serta pesawat

6 depot rudal

Infrastruktur Operasional:

6 hanggar drone MQ-9

1 hanggar persiapan jet tempur F-15

1 hanggar drone yang di dalamnya terdapat 8 drone baru

2 pusat komando

1 platform pengisian bahan bakar kapal induk

1 hanggar pesawat P-8

4 platform rudal HIMARS

5 hanggar jet tempur

4 kompleks pertahanan Patriot

6 platform peluncuran rudal

1 stasiun pemompaan bahan bakar

2 pusat telekomunikasi sinyal

1 pusat data intelijen

1 pusat kecerdasan buatan dan pusat pemrosesan data milik perusahaan Amazon

1 pusat penyimpanan kapal nirawak kendali jarak jauh

1 dermaga bahan bakar

4 shelter jet tempur

6 ramp penerbangan dan parkir pesawat

Operasi Udara:

11 pesawat tempur dan helikopter di darat

17 drone pengintai dan operasional

1 jet tempur F-15 di dalam shelter

1 pesawat P-8

1 pesawat angkut C-17

8 pesawat pengisi bahan bakar

4 helikopter berat

6 rudal cadangan