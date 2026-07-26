Perang Baru Rezim Zionis dengan Iran Menjadi Bahan Ejekan terhadap Para Pejabat Israel di Media Sosial

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah berita mengenai kemungkinan konfrontasi baru antara rezim Zionis dan Iran beredar di lingkaran media. Media-media Israel melaporkan bahwa rezim ini berada dalam kondisi siaga menghadapi kemungkinan respons Iran terhadap pergerakan militer Amerika. Harian Haaretz melaporkan bahwa para pejabat Israel sedang mempersiapkan diri terhadap kemungkinan peluncuran rudal dari Iran pada akhir pekan.

Pantulan berita ini di tengah masyarakat Israel, selain menimbulkan ketakutan dan kecemasan, juga memunculkan pertanyaan: jika Israel, berdasarkan pernyataan para pejabatnya saat ini, telah menang dalam perang sebelumnya melawan Iran, lalu apa alasan konfrontasi baru dengan Iran selain untuk menebus kekalahan sebelumnya?

Dalam konteks ini, bagian urusan Israel di al-Mayadeen menulis sebuah laporan berjudul: “Di antara Retorika ‘Kemenangan’ dan Bayang-bayang Perang Baru: Bagaimana Orang-orang Israel Membaca Indikator Konfrontasi yang Kian Dekat dengan Iran?”

Kemungkinan perang kembali dengan Iran telah menghidupkan kembali perdebatan di dalam Israel mengenai validitas slogan-slogan “kemenangan”, di tengah ejekan terhadap Netanyahu dan tuduhan terhadap pemerintah atas kegagalan serta berlanjutnya perang yang menguras kekuatan.

Pada saat indikator politik dan militer semakin menunjukkan kemungkinan konfrontasi ulang antara Israel dan Iran, perdebatan internal Israel tampaknya tidak semata-mata berputar di sekitar kesiapan militer atau bentuk skenario perang. Sebaliknya, perdebatan itu semakin bergerak ke arah mempertanyakan wacana politik yang sebelumnya telah mengumumkan “kemenangan historis” atas Iran.

Hari ini, dengan kembali mencuatnya pembicaraan tentang perang baru, pertanyaan ini berulang kali muncul di media sosial Israel: jika kemenangan sudah tercapai sebelumnya, mengapa “Israel” kembali berada di ambang perang?

Dengan memantau respons masyarakat Israel di platform X dan platform lainnya, dapat dilihat bahwa pembicaraan tentang kemungkinan kembali berperang dengan Iran telah menjadi salah satu tema yang paling sering dibahas di Israel.

Hal itu tidak hanya muncul dari sudut pandang antusiasme atau tuntutan untuk meningkatkan ketegangan, tetapi juga dari sudut pandang yang mempertanyakan narasi resmi yang sebelumnya berbicara tentang hilangnya ancaman Iran dan tercapainya kemenangan yang akan bertahan selama beberapa generasi.

Ejekan terhadap Kontradiksi antara Retorika “Kemenangan” dan “Perang”

Komentar-komentar yang dipublikasikan memperlihatkan tiga fenomena penting.

Pertama, muncul gelombang luas ejekan terhadap kontradiksi antara slogan kemenangan dan slogan perang.

Banyak komentator mengingat kembali pernyataan Benjamin Netanyahu yang mengumumkan hilangnya “ancaman nuklir” dan “ancaman rudal balistik”, lalu membandingkannya dengan laporan mengenai kesiapan berkelanjutan Iran dan kemungkinan konfrontasi baru. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan kontradiksi antara apa yang sebelumnya diumumkan dan apa yang terjadi hari ini.

Kegagalan dalam Mengelola Konflik dengan Iran

Kedua, perdebatan bergeser ke arah penentuan tanggung jawab politik. Banyak pengamat berpendapat bahwa setiap keterlibatan dalam perang baru bukan hanya menunjukkan perkembangan keamanan, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam mengelola konflik dengan Iran.

Sebagian lainnya menuduh kepemimpinan politik berusaha meningkatkan ketegangan demi melayani kepentingan internal atau pribadi, sembari menyerukan penolakan terhadap keterlibatan Israel dalam konfrontasi baru.

Terkikisnya Kepercayaan terhadap Retorika “Kemenangan Mutlak”

Fenomena ketiga adalah terkikisnya kepercayaan terhadap slogan-slogan “kemenangan mutlak.” Platform media sosial dipenuhi komentar sinis terhadap janji-janji masa lalu. Sebagian bahkan membuat wawancara-wawancara satir dengan Netanyahu atau menggunakan ungkapan seperti “kekalahan untuk beberapa generasi” sebagai ganti “kemenangan untuk beberapa generasi.”

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kini melihat wacana resmi lebih sebagai alat propaganda daripada cerminan realitas.

Ketakutan terhadap Pengurasan Baru

Persoalan ini tidak terbatas pada ejekan semata, tetapi meluas ke tingkat kecemasan sosial yang lebih dalam. Banyak komentar mengaitkan pembicaraan tentang perang baru dengan kondisi pengurasan kekuatan yang saat ini dialami Israel, baik pada tingkat keamanan, ekonomi, maupun sosial.

Dalam konteks ini, pembahasan berulang kali berputar di sekitar perluasan area pemakaman, berlanjutnya keadaan darurat, ketakutan penduduk wilayah utara, serta sektor pariwisata yang menanggung kerugian lebih besar. Pada saat yang sama, pemerintah dituduh tidak mengambil pelajaran dari perang-perang sebelumnya.

Kesenjangan antara Wacana Resmi dan Opini Publik

Karena itu, dapat dikatakan bahwa suasana umum yang tercermin dalam pola respons ini tidak terbatas pada penolakan atau dukungan terhadap perang, tetapi mengungkap krisis yang semakin besar antara wacana resmi dan kesadaran publik.

Setiap kali pembicaraan tentang konfrontasi baru meningkat, masyarakat kembali mengingat janji-janji masa lalu dan membandingkannya dengan realitas saat ini. Hal ini menjadikan konsep “kemenangan” itu sendiri sebagai bahan perdebatan dalam masyarakat Israel.

Dapat dikatakan bahwa perdebatan Israel hari ini tidak lagi sekadar berfokus pada pertanyaan militer klasik: apakah perang akan dimulai? Kini muncul pertanyaan politik yang tidak kalah penting: jika perang-perang sebelumnya, sebagaimana dikatakan, telah berakhir dengan “kemenangan telak”, mengapa “Israel” sekali lagi melihat dirinya berhadapan dengan skenario yang sama?

Perubahan dalam sifat perdebatan ini, pada dirinya sendiri, dapat menjadi salah satu tanda adanya kesenjangan antara wacana politik resmi dan opini publik Israel pada masa yang ditandai oleh sensitivitas keamanan dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.