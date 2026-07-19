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Persetujuan Trump terhadap Pengayaan Uranium di Arab Saudi Tanpa Kewajiban Internasional

19 Juli 2026 - 09:39
Kode berita: 1842076
Source: ABNA
Persetujuan Trump terhadap Pengayaan Uranium di Arab Saudi Tanpa Kewajiban Internasional

Sebuah media Amerika mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump telah menyetujui pengayaan uranium di tanah Arab Saudi tanpa mewajibkan pemerintah Riyadh untuk mematuhi Protokol Tambahan IAEA.

Menurut laporan kantor berita ABNA, jaringan CNN Amerika dalam laporan eksklusifnya dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui dan dokumen, mengungkapkan bahwa pemerintahan Donald Trump telah menyetujui secara prinsip pengayaan uranium di tanah Arab Saudi; sebuah pendekatan yang membebaskan Riyadh dari pelaksanaan sebagian jaminan internasional yang diperkuat untuk mencegah pengembangan senjata nuklir.

CNN menambahkan: Draf kesepakatan ini, yang menetapkan kerangka dukungan Washington terhadap program nuklir sipil Arab Saudi, meskipun negosiasi antara kedua pihak telah selesai pada Oktober 2025, masih menunggu tanda tangan final dari Trump sendiri.

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