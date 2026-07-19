CENTCOM: 2 Tentara Amerika Tewas dalam Serangan Iran

Menurut laporan kantor berita Mehr mengutip Al Jazeera, Komando Pusat Angkatan Darat Amerika (CENTCOM) mengakui bahwa 2 personel militer Amerika tewas kemarin di Yordania saat menghadapi serangan Iran.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Komando Pusat Angkatan Darat Amerika mengenai hal ini, ditambahkan: Satu tentara Amerika di Yordania masih dinyatakan hilang. 4 tentara Amerika dipindahkan ke rumah sakit-rumah sakit Yordania dan kemudian dipulangkan.

CENTCOM menambahkan: Pasukan lainnya selama serangan Iran di Yordania mengalami luka ringan dan kembali ke tempat tugas mereka.

Hal ini terjadi sementara, seperti diakui oleh media massa dunia, Komando Pusat angkatan darat teroris Amerika melakukan sensor khusus terhadap angka sebenarnya dari korban personel militernya selama serangan balasan Iran.