Peringatan Rusia tentang Terjadinya Krisis Energi Terbesar dalam Sejarah Umat Manusia

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Kirill Dmitriev, perwakilan khusus Presiden Rusia, menekankan bahwa krisis energi terbesar dalam sejarah umat manusia dapat kembali muncul, dan krisis ini sedang terjadi setelah periode ketenangan relatif.

Ia menambahkan: Dampak dari krisis ini akan jauh lebih luas daripada krisis-krisis sebelumnya, sehingga tidak hanya akan mengganggu sektor minyak dan gas, tetapi juga rantai pengiriman barang-barang industri dan pertanian.

Dmitriev menyatakan bahwa Uni Eropa dan Inggris akan paling menderita akibat krisis ini.

Perlu dicatat bahwa agresi Amerika terhadap Iran telah menciptakan ketidakamanan di kawasan Teluk Persia dan khususnya di Selat Hormuz.