Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Ibrani «Haaretz» dalam sebuah laporan mengakui bahwa «era dominasi Amerika dan dunia unipolar, dan konsekuensinya era Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini, telah berakhir.»

Dalam lanjutan laporan Haaretz disebutkan: «Tujuan perang adalah untuk menahan Iran, tetapi perang ini berakhir dengan Iran yang lebih dekat daripada sebelumnya dengan status kekuatan regional pertama di Teluk Persia.»

Surat kabar Zionis ini baru-baru ini juga menulis dalam sebuah laporan: «Trump mengatakan bahwa ia akan membuka Selat Hormuz, tetapi ternyata Iran-lah yang mengendalikan permainan.»